Сергей Бобровский
НХЛ
Флорида Пантерз
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#Сергей Бобровский #НХЛ #Флорида Пантерз

Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ

53 минуты назад

«Флорида» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Вратарь Сергей Бобровский признан третьей звездой матча:

  • Он провел на льду весь матч, за который сделал 47 сейвов после 49 бросков. Его процент отраженных ударов составил 0,959%.
  • В текущем сезоне только один вратарь отбил больше ударов за матч – Вилле Хуссо из «Сент-Луиса» (48).
  • Бобровский наряду с Джейком Алленом («Монреаль») и Антоном Форсбергом («Оттава») занимает вторую строчку в рейтинге.
  • Рекорд за всю историю лиги принадлежит Рону Тагнатту – в 1991 году он отбил 70 из 73 бросков в матче 
    «Квебека» и «Бостона».

Всего Бобровский провел в сезоне 22 игры, из которых 15 были победными.

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Источник:
НХЛ
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