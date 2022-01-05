Сергей Бобровский
НХЛ
Флорида Пантерз
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
53 минуты назад
«Флорида» обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Вратарь Сергей Бобровский признан третьей звездой матча:
- Он провел на льду весь матч, за который сделал 47 сейвов после 49 бросков. Его процент отраженных ударов составил 0,959%.
- В текущем сезоне только один вратарь отбил больше ударов за матч – Вилле Хуссо из «Сент-Луиса» (48).
- Бобровский наряду с Джейком Алленом («Монреаль») и Антоном Форсбергом («Оттава») занимает вторую строчку в рейтинге.
- Рекорд за всю историю лиги принадлежит Рону Тагнатту – в 1991 году он отбил 70 из 73 бросков в матче
«Квебека» и «Бостона».
Всего Бобровский провел в сезоне 22 игры, из которых 15 были победными.
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