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#Хоккей #НХЛ #Сергей Бобровский #Пи-Кей Суббан #Зак Хайман #Томас Грайс #Томаш Татар

Посмотрите 10 видео, как хоккеисты тренируются без льда и коньков

20 марта, 22:25
Александр Плеханов

НХЛ точно доиграет чемпионат, но сроки рестарта пока неизвестны. Хоккеистов отпустили домой – они проводят время с семьями на самоизоляции. К игрокам есть только две просьбы: поддерживать игровую форму и влиять на сознание людей. Не зря они так часто призывают фанатов проводить больше времени дома.

Чтобы сохранить внимание болельщиков, хоккеисты активно ведут соцсети. В этом помогает и сама лига: с подачи НХЛ набирает популярность хэштег #HockeyAtHome. Любой человек может выложить видео с этим хэштегом и попасть в твиттер НХЛ. Им активно пользуются и хоккеисты – они развлекаются, участвуют в челленджах и просто показывают тренировки в новых условиях. 

Есть метод поддержания формы от Сакона Баркли – это классический вариант. Дальше – необычное веселье с семейными развлечениями. Оттенок тренировок в этом тоже есть.

твиттер Сакона Баркли

Элиас Петтерсон превращает тренировки в радость: просто играет в гольф. Это его собственная версия отработки бросков на точность.

Томаш Татар совмещает челлендж с туалетной бумагой и тренировки. Отрабатывает координацию движений и работу с клюшкой.

Владимир Тарасенко и Иван Барбашев соревнуются в детской игре (и показывают классную работу рук).

Американская хоккеистка Хейли Скарупа (три золота ЧМ и победа на Олимпиаде) показывает образец занятий в домашних условиях:

Отдельная тема – тренировки с собаками. С ними отжимаются, пробуют технические приемы и просто играют в хоккей. Весело и полезно:

Такие заезды с собаками явно развивают мышцы. Отдельно посмотрите на работу руками.

Ловля мячиков на солнце от Сергея Бобровского:

Вратарь Томас Грайс больше работает над моральным состоянием – развлекается:

Пи-Кей Суббан и Линдси Вонн проводят совместные тренировки. Пользу от них явно получает Вонн.

Кухонная раскатка с ребенком:

Бонус-видео. Зак Хайман рассказывает об играх со словами: «Наша работа – оставаться дома». Тренироваться в таких условиях можно и за монитором. Хайман даже завел собственный канал на твиче, а со следующей недели обещает стримы.

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