Посмотрите 10 видео, как хоккеисты тренируются без льда и коньков

НХЛ точно доиграет чемпионат, но сроки рестарта пока неизвестны. Хоккеистов отпустили домой – они проводят время с семьями на самоизоляции. К игрокам есть только две просьбы: поддерживать игровую форму и влиять на сознание людей. Не зря они так часто призывают фанатов проводить больше времени дома.

Чтобы сохранить внимание болельщиков, хоккеисты активно ведут соцсети. В этом помогает и сама лига: с подачи НХЛ набирает популярность хэштег #HockeyAtHome. Любой человек может выложить видео с этим хэштегом и попасть в твиттер НХЛ. Им активно пользуются и хоккеисты – они развлекаются, участвуют в челленджах и просто показывают тренировки в новых условиях.

Есть метод поддержания формы от Сакона Баркли – это классический вариант. Дальше – необычное веселье с семейными развлечениями. Оттенок тренировок в этом тоже есть.