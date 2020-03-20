Посмотрите 10 видео, как хоккеисты тренируются без льда и коньков
НХЛ точно доиграет чемпионат, но сроки рестарта пока неизвестны. Хоккеистов отпустили домой – они проводят время с семьями на самоизоляции. К игрокам есть только две просьбы: поддерживать игровую форму и влиять на сознание людей. Не зря они так часто призывают фанатов проводить больше времени дома.
Чтобы сохранить внимание болельщиков, хоккеисты активно ведут соцсети. В этом помогает и сама лига: с подачи НХЛ набирает популярность хэштег #HockeyAtHome. Любой человек может выложить видео с этим хэштегом и попасть в твиттер НХЛ. Им активно пользуются и хоккеисты – они развлекаются, участвуют в челленджах и просто показывают тренировки в новых условиях.
Есть метод поддержания формы от Сакона Баркли – это классический вариант. Дальше – необычное веселье с семейными развлечениями. Оттенок тренировок в этом тоже есть.
Элиас Петтерсон превращает тренировки в радость: просто играет в гольф. Это его собственная версия отработки бросков на точность.
Томаш Татар совмещает челлендж с туалетной бумагой и тренировки. Отрабатывает координацию движений и работу с клюшкой.
Владимир Тарасенко и Иван Барбашев соревнуются в детской игре (и показывают классную работу рук).
Американская хоккеистка Хейли Скарупа (три золота ЧМ и победа на Олимпиаде) показывает образец занятий в домашних условиях:
Отдельная тема – тренировки с собаками. С ними отжимаются, пробуют технические приемы и просто играют в хоккей. Весело и полезно:
Такие заезды с собаками явно развивают мышцы. Отдельно посмотрите на работу руками.
Ловля мячиков на солнце от Сергея Бобровского:
Вратарь Томас Грайс больше работает над моральным состоянием – развлекается:
Пи-Кей Суббан и Линдси Вонн проводят совместные тренировки. Пользу от них явно получает Вонн.
Кухонная раскатка с ребенком:
Бонус-видео. Зак Хайман рассказывает об играх со словами: «Наша работа – оставаться дома». Тренироваться в таких условиях можно и за монитором. Хайман даже завел собственный канал на твиче, а со следующей недели обещает стримы.