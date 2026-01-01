Сергей Бобровский

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Хоккей
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
#Сергей Бобровский
Хоккей
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
#Сергей Бобровский
Хоккей
Бобровский стал первым вратарем в истории «Флориды», начавшим сезон с пяти побед подряд
#Сергей Бобровский
Хоккей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
#НХЛ
Хоккей
Бобровский провел 300-й победный матч в НХЛ и стал третьим вратарем из России с таким результатом
#Сергей Бобровский
Хоккей
Бобровский стал седьмым вратарем в истории НХЛ, который выдал 10 серий с 6+ победами подряд
#Сергей Бобровский
Хоккей
«Флорида» впервые за 4 года выиграла матч Кубка Стэнли. Бобровский отразил 20 бросков
#Флорида Пантерз
Хоккей
Панарин и Бобровский разъехались из «Коламбуса» в разные команды: «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду»
#НХЛ
Хоккей
Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по количеству отраженных бросков
#НХЛ
Хоккей
Бобровский – первый вратарь в истории «Коламбуса», отыгравший на ноль спаренные матчи
#Сергей Бобровский