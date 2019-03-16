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#НХЛ #Каролина #Коламбус #Сергей Бобровский

Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по количеству отраженных бросков

16 марта 2019, 08:19

«Коламбус» обыграл «Каролину» (3:0). Артемий Панарин сделал 50-ю голевую передачу в сезоне, но матч вытащил Сергей Бобровский.

Он отразил все 46 бросков по воротам (клубный рекорд), а у этого есть еще несколько итогов:

  • Для Бобровского это лучший результат в матчах, где он играл на ноль.
  • Это уже шестой сухой матч Бобровского в сезоне. Первый в лиге по количеству – Флери (8).
  • Сергей – 4-й российский вратарь, который сделал 30 шатаутов за карьеру.

«Мы сыграли довольно неплохой первый период. Не знаю, что произошло потом», - сказал тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. Переломный момент матча случился во втором отрезке. «Каролина» 22 раза пробила в створ, а «Коламбус» ответил только двумя бросками.

Голкипер «Каролины» Мразек отразил всего 17 бросков. «Коламбус» догнал «Каролину» по очкам (83), но занимает восьмое место в конференции. До завершения регулярного чемпионата «Коламбус» проведет еще 11 матчей. 

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