Панарин и Бобровский разъехались из «Коламбуса» в разные команды: «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду»

В НХЛ случились два важных трансфера российских хоккеистов.

Экс-форвард «Коламбуса» Артемий Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» . Случилось это в первый день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

По данным Sportsnet и журналиста Дэвида Паньотты, условия следующие:

• Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс».

• Общая сумма контракта составит $81,5 млн, примерно $11,6 млн в год .

• С такой зарплатой Панарин – второй игрок НХЛ , выше только форвард Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» ($12,5 млн).

• Панарин мог бы заработать на $7 млн больше, если бы принял предложение «Нью-Йорк Айлендерс» – клуб предлагал $12,5 млн в год.

• Ранее «Коламбус» предлагал Панарину контракт на восемь лет с годовой зарплатой $12 млн, а «Колорадо» – $11,6 млн и шестилетнее соглашение.

• Возможностью приобретения Панарина также интересовались «Флорида» и «Чикаго».

Панарин в прошлом сезоне НХЛ забросил 28 шайб и сделал 59 результативных передач. С «Коламбусом» он дошел до полуфинала Восточной конференции, где его клуб уступил «Бостону» в шести матчах.