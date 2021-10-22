Бобровский провел 300-й победный матч в НХЛ и стал третьим вратарем из России с таким результатом

Сергей Бобровский сыграл за «Флориду» в победном матче против «Колорадо» (4:1) в НХЛ.

Это был его 300-й победный матч в лиге. Он дебютировал в НХЛ в 2012 году и с тех пор провел 541 матч.

Только два других вратаря из России достигали отметки в 300 побед: Евгений Набоков (353 победы в 697 матчах) и Николай Хабибуллин (333 в 799).

Но Бобровскому потребовалось меньше матчей, чтобы достичь этого результата. В НХЛ только один вратарь набрал 300 побед быстрее: Жак Плант (521 матч).

Бобровскому 33 года. За всю карьеру в НХЛ он пропустил 1327 шайб, в среднем 2,55 шайбы за матч. Из 541 игры он провел 34 без пропущенных голов.