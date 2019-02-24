Сергей Бобровский
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#Сергей Бобровский #НХЛ #Коламбус

Бобровский – первый вратарь в истории «Коламбуса», отыгравший на ноль спаренные матчи

24 февраля 2019, 12:15

«Коламбус» разгромил «Сан-Хосе» (4:0), а российский вратарь отразил все 26 бросков по воротам. Его признали третьей звездой дня в НХЛ. 

За сутки до этого Бобровский не пропустил в игре с «Оттавой» (3:0). Всего за два матча Сергей в сумме отбил 48 бросков 

Теперь Бобровский вышел на третье место в НХЛ по сухим матчам в этом сезоне (5). По этому показателю он одну игру уступает Василевскому и Лундквисту.

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