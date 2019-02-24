Бобровский – первый вратарь в истории «Коламбуса», отыгравший на ноль спаренные матчи

«Коламбус» разгромил «Сан-Хосе» (4:0), а российский вратарь отразил все 26 бросков по воротам. Его признали третьей звездой дня в НХЛ.

За сутки до этого Бобровский не пропустил в игре с «Оттавой» (3:0). Всего за два матча Сергей в сумме отбил 48 бросков

Теперь Бобровский вышел на третье место в НХЛ по сухим матчам в этом сезоне (5). По этому показателю он одну игру уступает Василевскому и Лундквисту.