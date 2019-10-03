Влюбить в себя всю НХЛ можно одним хорошим матчем и добрым интервью
НХЛ стартовала с четырех матчей. Вот результаты:
- «Торонто» – «Оттава» – 5:3
- «Сент-Луис» – «Вашингтон» – 2:3 (ОТ)
- «Эдмонтон» – «Ванкувер» – 3:2
- «Вегас» – «Сан-Хосе» – 4:1
Из россиян в «Вашингтоне» проявили себя Александр Овечкин и Дмитрий Орлов (оба по разу забросили). Перфоманс Ильи Михеева перекрыл все достижения «Вашингтона» в матче с чемпионом. «Торонто» Михеева легко разбил «Оттаву», а сам хоккеист в дебютной игре в НХЛ забросил шайбу и сделал ассист. Это он еще выходил в третьем звене, где рядом нет звезд.
Михеев заработал показатель полезности «+2» и стал третьей звездой матча. Тут интересны его статистика и слова из послематчевого интервью. «Я люблю суп. Не знаю, почему у вас здесь не едят суп. Моя девушка готовит для меня, чему я очень рад», – сказал Михеев.
До этой игры многие даже не знали о его переходе в «Торонто» из «Авангарда» (это было еще в мае). Теперь Михеева обсуждают и хвалят вообще все.
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отметил важную роль звена Михеева: «Меня впечатлил хоккей от звена Михеева, Керфута и Мура. Все знают сильные стороны Мэттьюса, я тоже их знаю. Но именно эти ребята создают глубину и делают команду лучше. Это важно».
Цитату Михеева про суп болельщики репостят в соцсетях. Гораздо интереснее вот что: Михеев еще нормально не знает английский язык, но уже пытается самостоятельно давать на нем интервью. Это радует журналистов и фанатов. После матча «Торонто» и «Оттавы» он даже отмахнулся от переводчика, которого хотел предоставить клуб. И сразу стал своим.
В твиттере за Михеева радуются болельщики «Торонто». Учитывая проблемы клуба с лидером и зарплатами, в лице Михеева команда получила идеального хоккеиста. В один вечер он даже отыграл лучше Макдэвида.
Слова про суп теперь будут вспоминать Михееву весь сезон. Фанаты уже предполагают эмоции хоккеиста, когда он видит тарелку супа.
И признаются ему в любви.