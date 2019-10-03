Влюбить в себя всю НХЛ можно одним хорошим матчем и добрым интервью

Михеев заработал показатель полезности «+2» и стал третьей звездой матча. Тут интересны его статистика и слова из послематчевого интервью. «Я люблю суп. Не знаю, почему у вас здесь не едят суп. Моя девушка готовит для меня, чему я очень рад», – сказал Михеев.

До этой игры многие даже не знали о его переходе в «Торонто» из «Авангарда» (это было еще в мае). Теперь Михеева обсуждают и хвалят вообще все.

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отметил важную роль звена Михеева: «Меня впечатлил хоккей от звена Михеева, Керфута и Мура. Все знают сильные стороны Мэттьюса, я тоже их знаю. Но именно эти ребята создают глубину и делают команду лучше. Это важно».

Цитату Михеева про суп болельщики репостят в соцсетях. Гораздо интереснее вот что: Михеев еще нормально не знает английский язык, но уже пытается самостоятельно давать на нем интервью. Это радует журналистов и фанатов. После матча «Торонто» и «Оттавы» он даже отмахнулся от переводчика, которого хотел предоставить клуб. И сразу стал своим.