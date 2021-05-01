Чехович из «Сан-Хосе» стал 50-м русским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

Иван Чехович – 22-летний нападающий из России. Первую часть сезона-2020/21 он провел в «Торпедо»: сыграл за него в регулярном чемпионате КХЛ 43 матча и набрал 33 очка по «гол+пас» (17+16).

В феврале он уехал в аренду в «Сан-Хосе». Сначала Чехович играл в АХЛ. Сейчас он дебютировал в НХЛ в матче против «Колорадо». Чехович – 50-й русский хоккеист, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение максимального результата после локаута лиги в сезоне-2004/05.

Рекорд же по русским игрокам установлен в сезоне-1999/00 – 71 хоккеист.