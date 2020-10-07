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Оззи Уисблатт
Сан-Хосе
«Сан-Хосе» объявил о приходе игрока на языке жестов. Чтобы его глухая мама все поняла
07 октября, 16:28
«Сан-Хосе» выбрал нападающего клуба «Принс Альберт» Оззи Уисблатта на драфте НХЛ-2020.
Директор скаутской службы клуба Даг Уилсон объявил об этом на языке жестов.
Потому что мама Уисблатта не слышит с рождения, как и ее бывший муж. Но она воспитала пятерых детей (у всех нет проблем со слухом).
Даг Уилсон сказал всего одну фразу на языке жестов («Уисблатт – игрок «Сан-Хосе»):
«Я бы с удовольствием написал его полное имя, но не настолько умен. Я просто хотел сказать парню, что ты член семьи клуба, и мы очень рады за тебя».
Но Уисблатт все равно растроган:
«Это очень много значит, особенно для моей мамы и всего общества глухих в целом. Моя мама никогда этого не забудет».
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