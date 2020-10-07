«Сан-Хосе» объявил о приходе игрока на языке жестов. Чтобы его глухая мама все поняла

Даг Уилсон сказал всего одну фразу на языке жестов («Уисблатт – игрок «Сан-Хосе»):

«Я бы с удовольствием написал его полное имя, но не настолько умен. Я просто хотел сказать парню, что ты член семьи клуба, и мы очень рады за тебя».

Но Уисблатт все равно растроган: