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#НХЛ #Хоккей #Оззи Уисблатт #Сан-Хосе

«Сан-Хосе» объявил о приходе игрока на языке жестов. Чтобы его глухая мама все поняла

07 октября, 16:28

«Сан-Хосе» выбрал нападающего клуба «Принс Альберт» Оззи Уисблатта на драфте НХЛ-2020.

Директор скаутской службы клуба Даг Уилсон объявил об этом на языке жестов.

Потому что мама Уисблатта не слышит с рождения, как и ее бывший муж. Но она воспитала пятерых детей (у всех нет проблем со слухом).

Даг Уилсон сказал всего одну фразу на языке жестов («Уисблатт – игрок «Сан-Хосе»):

«Я бы с удовольствием написал его полное имя, но не настолько умен. Я просто хотел сказать парню, что ты член семьи клуба, и мы очень рады за тебя».

Но Уисблатт все равно растроган:

«Это очень много значит, особенно для моей мамы и всего общества глухих в целом. Моя мама никогда этого не забудет».

 

Инстаграм Оззи Уисблатта

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