Сан-Хосе
Тимо Майер
Игрок «Сан-Хосе» Майер забросил пять шайб в матче НХЛ. Это пятый случай в лиге за XXI век
22 минуты назад
«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Лучшим игроком признан Тимо Майер, забросивший пять шайб.
- В НХЛ не было пента-триков с 2020 года. Последний забросил игрок «Рейнджерс» Мика Зибанежад в игре против «Вашингтона» (6:5).
- В XXI веке это пятый пента-трик в НХЛ. Помимо Майера и Зибанежада их забрасывали Мариан Габорик (2007), Юхан Франзен (2011), Патрик Лайне (2018). Все они – европейцы.
- В составе «Сан-Хосе» до Майера ни один игрок не забрасывал пять шайб. В текущем сезоне он набрал 45 очков за 35 игр (20 голов и 25 ассистов).
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