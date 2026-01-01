Тимо Майер

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Игрок «Сан-Хосе» Майер забросил пять шайб в матче НХЛ. Это пятый случай в лиге за XXI век
#Сан-Хосе
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Забить после паса рукой – и это финал Запада
#НХЛ
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