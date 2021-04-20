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#Патрик Марло #НХЛ #Хоккей #Сан-Хосе

В НХЛ впервые за 60 лет обновлен рекорд по матчам в регулярном сезоне. Игрок «Сан-Хосе» провел 1768 игр

20 апреля, 12:12

Патрик Марло вышел в составе «Сан-Хосе» на матч НХЛ против «Вегаса» (2:3, буллиты). После этой игры он установил рекорд лиги по матчам в регулярном сезоне – 1768 игр.

  • Предыдущий рекорд (1767 игр) не менялся с 26 ноября 1961 года. Его установил Горди Хоу – хоккеист, который первым в лиге отыграл больше тысячи матчей в регулярном сезоне.
  • Марло дебютировал в НХЛ в 1997 году, когда ему было 18 лет и 16 дней. Он остается самым молодым дебютантом лиги за последние 76 лет.
  • Всего у него 24 сезона в лиге, 21 из которых он провел в «Сан-Хосе». Марло выступал за него с 1997 по 2017 год, а потом с 2020 по сегодня. Он забил 566 голов и отдал 630 ассистов за все время в лиге.
  • Это единственный из трех действующих игроков НХЛ, который начал карьеру в 1990-х. Кроме Марло это сделали Джо Тортон, Здено Чара.

сайт НХЛ

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Источник:
сайт НХЛ
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