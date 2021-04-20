Патрик Марло
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В НХЛ впервые за 60 лет обновлен рекорд по матчам в регулярном сезоне. Игрок «Сан-Хосе» провел 1768 игр
20 апреля, 12:12
Патрик Марло вышел в составе «Сан-Хосе» на матч НХЛ против «Вегаса» (2:3, буллиты). После этой игры он установил рекорд лиги по матчам в регулярном сезоне – 1768 игр.
- Предыдущий рекорд (1767 игр) не менялся с 26 ноября 1961 года. Его установил Горди Хоу – хоккеист, который первым в лиге отыграл больше тысячи матчей в регулярном сезоне.
- Марло дебютировал в НХЛ в 1997 году, когда ему было 18 лет и 16 дней. Он остается самым молодым дебютантом лиги за последние 76 лет.
- Всего у него 24 сезона в лиге, 21 из которых он провел в «Сан-Хосе». Марло выступал за него с 1997 по 2017 год, а потом с 2020 по сегодня. Он забил 566 голов и отдал 630 ассистов за все время в лиге.
- Это единственный из трех действующих игроков НХЛ, который начал карьеру в 1990-х. Кроме Марло это сделали Джо Тортон, Здено Чара.
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