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Сан-Хосе
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Сан-Хосе
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Хоккей
Игрок «Сан-Хосе» Майер забросил пять шайб в матче НХЛ. Это пятый случай в лиге за XXI век
#Сан-Хосе
18 января, 09:34
Хоккей
Кейн из «Сан-Хосе» отстранен на 21 матч за нарушение ковид-протокола. СМИ писали о подделке им сертификата вакцинации
#НХЛ
19 октября 2021, 12:48
Хоккей
«Сан-Хосе» не включил Кейна в заявку на новый сезон. НХЛ продолжает два расследования против него
#Эвандер Кейн
12 октября 2021, 11:23
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
03 июня 2021, 09:31
Хоккей
Чехович из «Сан-Хосе» стал 50-м русским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне НХЛ
#Иван Чехович
01 мая 2021, 10:09
Хоккей
В НХЛ впервые за 60 лет обновлен рекорд по матчам в регулярном сезоне. Игрок «Сан-Хосе» провел 1768 игр
#Патрик Марло
20 апреля 2021, 12:12
Хоккей
Патрик Марло из «Сан-Хосе» повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ
#Патрик Марло
18 апреля 2021, 10:06
Хоккей
Марло вышел на второе место в истории НХЛ по количеству матчей
#Патрик Марло
30 марта 2021, 10:24
Хоккей
Капризов забил и ассистировал в матче против «Сан-Хосе»
#Кирилл Капризов
23 февраля 2021, 10:32
Хоккей
Марло из «Сан-Хосе» вышел на 4-е место по числу матчей в НХЛ
#Патрик Марло
06 февраля 2021, 10:45
Хоккей
Голдобин перешел в «Металлург»
#Николай Голдобин
15 декабря 2020, 10:32
Хоккей
Торнтон подписал контракт с «Торонто» в 41 год. Перед этим – бесплатная аренда в «Давос»
#Джо Торнтон
17 октября 2020, 10:37
Хоккей
Марло перешел в «Сан-Хосе». Ему осталось 45 матчей до абсолютного рекорда НХЛ
#Патрик Марло
13 октября 2020, 23:17
Футбол
16-летний игрок впервые вышел в старте на матч МЛС. И сразу забил
#Кейд Коуэлл
30 августа 2020, 11:11
Хоккей
Вратарь СКА Мельничук перешел в «Сан-Хосе»
#Алексей Мельничук
04 мая 2020, 17:15
Хоккей
Задоров вызван в сборную России
#Никита Задоров
09 мая 2019, 09:35