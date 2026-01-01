Сан-Хосе

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Хоккей
Игрок «Сан-Хосе» Майер забросил пять шайб в матче НХЛ. Это пятый случай в лиге за XXI век
#Сан-Хосе
Хоккей
Кейн из «Сан-Хосе» отстранен на 21 матч за нарушение ковид-протокола. СМИ писали о подделке им сертификата вакцинации
#НХЛ
Хоккей
«Сан-Хосе» не включил Кейна в заявку на новый сезон. НХЛ продолжает два расследования против него
#Эвандер Кейн
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Чехович из «Сан-Хосе» стал 50-м русским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне НХЛ
#Иван Чехович
Хоккей
В НХЛ впервые за 60 лет обновлен рекорд по матчам в регулярном сезоне. Игрок «Сан-Хосе» провел 1768 игр
#Патрик Марло
Хоккей
Патрик Марло из «Сан-Хосе» повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ
#Патрик Марло
Хоккей
Марло вышел на второе место в истории НХЛ по количеству матчей
#Патрик Марло
Хоккей
Капризов забил и ассистировал в матче против «Сан-Хосе»
#Кирилл Капризов
Хоккей
Марло из «Сан-Хосе» вышел на 4-е место по числу матчей в НХЛ
#Патрик Марло
Хоккей
Голдобин перешел в «Металлург»
#Николай Голдобин
Хоккей
Торнтон подписал контракт с «Торонто» в 41 год. Перед этим – бесплатная аренда в «Давос»
#Джо Торнтон
Хоккей
Марло перешел в «Сан-Хосе». Ему осталось 45 матчей до абсолютного рекорда НХЛ
#Патрик Марло
Футбол
16-летний игрок впервые вышел в старте на матч МЛС. И сразу забил
#Кейд Коуэлл
Хоккей
Вратарь СКА Мельничук перешел в «Сан-Хосе»
#Алексей Мельничук
Хоккей
Задоров вызван в сборную России
#Никита Задоров