Патрик Марло
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Марло из «Сан-Хосе» вышел на 4-е место по числу матчей в НХЛ
06 февраля, 10:45
«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» – 5:4 Б. Нападающий первых Патрик Марло не поучаствовал ни в одном голе. Зато для него этот матч стал особенным.
Игра с «Анахаймом» стала для Марло 1732-й в НХЛ за 25 лет карьеры в лиге. С 1997-го по 2017-й он играл за «Сан-Хосе». Потом – два года за «Торонто». В сезоне-2019/20 он снова играл за «Сан-Хосе» и ради плей-офф уехал на пару месяцев в «Питтсбург». 13 октября 2020-го он вернулся в «Сан-Хосе».
По числу матчей в НХЛ он вышел на четвертое место. Вот топ-4:
1. Горди Хоу – 1767 встреч.
2. Марк Мессье – 1756.
3. Яромир Ягр – 1733.
4. Патрик Марло – 1732. Марло ни разу не брал Кубок Стэнли.
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