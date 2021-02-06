Марло из «Сан-Хосе» вышел на 4-е место по числу матчей в НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» – 5:4 Б. Нападающий первых Патрик Марло не поучаствовал ни в одном голе. Зато для него этот матч стал особенным.

Игра с «Анахаймом» стала для Марло 1732-й в НХЛ за 25 лет карьеры в лиге. С 1997-го по 2017-й он играл за «Сан-Хосе». Потом – два года за «Торонто». В сезоне-2019/20 он снова играл за «Сан-Хосе» и ради плей-офф уехал на пару месяцев в «Питтсбург». 13 октября 2020-го он вернулся в «Сан-Хосе».

По числу матчей в НХЛ он вышел на четвертое место. Вот топ-4:

1. Горди Хоу – 1767 встреч.

2. Марк Мессье – 1756.

3. Яромир Ягр – 1733.

4. Патрик Марло – 1732. Марло ни разу не брал Кубок Стэнли.