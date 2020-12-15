Николай Голдобин
Хоккей
Металлург Магнитогорск
ЦСКА (х)
Сан-Хосе
Ванкувер
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#Николай Голдобин #Хоккей #ЦСКА (х) #Ванкувер #Металлург Магнитогорск #Сан-Хосе

Голдобин перешел в «Металлург»

15 декабря, 10:32

Форвард Николай Голдобин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» до конца сезона-2020/21.

До этого Голдобин играл в КХЛ в составе ЦСКА. Там провел 21 матч, набрал 11 очков, имел показатель полезности +6. ЦСКА расторг контракт с Голдобиным по обоюдному согласию сторон.

Голдобину 25 лет. Он начинал взрослую карьеру в НХЛ, где принадлежал «Сан-Хосе» и «Ванкуверу».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Сюжеты из КХЛ
Смешная шайба в КХЛ – вильнула перед вратарем и заскочила. Так Бердин пропустил от клуба, с которым плохо расставался
Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣
Первый сезон игрока в КХЛ – и уже гол из своей зоны, но никто не понял вратаря
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