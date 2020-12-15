Николай Голдобин
Хоккей
Металлург Магнитогорск
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Голдобин перешел в «Металлург»
15 декабря, 10:32
Форвард Николай Голдобин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» до конца сезона-2020/21.
До этого Голдобин играл в КХЛ в составе ЦСКА. Там провел 21 матч, набрал 11 очков, имел показатель полезности +6. ЦСКА расторг контракт с Голдобиным по обоюдному согласию сторон.
Голдобину 25 лет. Он начинал взрослую карьеру в НХЛ, где принадлежал «Сан-Хосе» и «Ванкуверу».
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