Алексей Мельничук

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Вратарь СКА Мельничук перешел в «Сан-Хосе»
#Алексей Мельничук
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СКА использовал в сезоне уже пять вратарей. Как в них не запутаться?
#СКА
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