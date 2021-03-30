Патрик Марло
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#Патрик Марло #НХЛ #Хоккей #Сан-Хосе

Марло вышел на второе место в истории НХЛ по количеству матчей

6 часов назад

Патрик Марло провел 1757 игру в НХЛ. Так он обошел в рейтинге Марка Мессье (1756). Рекордсменом остается Горди Хоу – 1767 матчей.

Марло вернулся в «Сан-Хосе» перед этим сезоном. До этого он играл за клуб всю карьеру, но уходил в «Торонто» и «Питтсбург». Ему 41 год.

В этом сезоне Марло набрал шесть очков (2+4) за 34 матча в лиге. В среднем он проводит на площадке по 13 минут.

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Источник:
«Сан-Хосе»
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