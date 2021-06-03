«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
В НХЛ прошла лотерея драфта, определявшая порядок выбора клубами игроков в межсезонье. В ней участвовали 15 команд, не прошедших в плей-офф, и новый клуб «Сэтл», заявившийся в НХЛ на следующий сезон.
Итоги лотереи:
- «Баффало»
- «Сиэтл»
- «Анахайм»
- «Нью-Джерси»
- «Коламбус»
- «Детройт»
- «Сан-Хосе»
- «Лос-Анджелес»
- «Ванкувер»
- «Оттава»
- «Чикаго»
- «Калгари»
- «Филадельфия»
- «Даллас»
- «Нью-Йорк Рейнеджрс»
Наибольшее шансы на победу в лотерее были у «Баффало» (16,6%), поскольку он занял последнее место в регулярном чемпионате. Остальные места в драфте распределят по итогам плей-офф. Последним традиционно выбирает победитель.
Первый раунд драфта пройдет 23 июля, остальные шесть – 24-го. «Аризона» не участвует в первом раунде из-за нарушения правил тестирования игроков во время сезона-2019/20.
Среди наиболее перспективных игроков драфта – канадский защитник Оуэн Пауэр (18 лет). Центральное скаутское бюро считает его фаворитом драфта. Он играет в Национальной ассоциации студенческого спорта за университет Мичигана. Также участвует в чемпионате мира.
Фаворитом среди игроков, выступающих не в Северной Америке, считается швед Уильям Эклунд (18 лет). Он играет в Швеции за «Юргорден».