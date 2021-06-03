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«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым

03 июня, 09:31

В НХЛ прошла лотерея драфта, определявшая порядок выбора клубами игроков в межсезонье. В ней участвовали 15 команд, не прошедших в плей-офф, и новый клуб «Сэтл», заявившийся в НХЛ на следующий сезон.

Итоги лотереи:

  1.  «Баффало»
  2. «Сиэтл»
  3. «Анахайм»
  4. «Нью-Джерси»
  5. «Коламбус»
  6. «Детройт»
  7. «Сан-Хосе»
  8. «Лос-Анджелес»
  9. «Ванкувер»
  10. «Оттава»
  11. «Чикаго»
  12. «Калгари»
  13. «Филадельфия»
  14. «Даллас»
  15. «Нью-Йорк Рейнеджрс»

Наибольшее шансы на победу в лотерее были у «Баффало» (16,6%), поскольку он занял последнее место в регулярном чемпионате. Остальные места в драфте распределят по итогам плей-офф. Последним традиционно выбирает победитель.

Первый раунд драфта пройдет 23 июля, остальные шесть – 24-го. «Аризона» не участвует в первом раунде из-за нарушения правил тестирования игроков во время сезона-2019/20.

Среди наиболее перспективных игроков драфта – канадский защитник Оуэн Пауэр (18 лет). Центральное скаутское бюро считает его фаворитом драфта. Он играет в Национальной ассоциации студенческого спорта за университет Мичигана. Также участвует в чемпионате мира.

Фаворитом среди игроков, выступающих не в Северной Америке, считается швед Уильям Эклунд (18 лет). Он играет в Швеции за «Юргорден».

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Источник:
сайт НХЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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