Новый клуб НХЛ называется «Кракен». Это морское чудовище из скандинавских мифов. Но причем тут Сиэтл?

• Есть версия, что разговоры о кракене возникали из-за неспокойных вод вблизи Исландии, где была высокая подводная вулканическая активность.

• В XIX веке было доказано существование гигантских кальмаров.

Причем здесь «Сиэтл»?

Лучше всего ответит генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.

«Не буду врать, это название не было первым моим выбором, но оно мне нравится. Сиэтл – город с богатой морской историей, название команды олицетворяет связь с морем. В теории – еще отражает мощь и агрессию хоккея. Надеемся, что наши игроки покажут эти качества, выходя на лед».

Что сказал президент Тод Лейвеке: «Имя будет иметь силу, если мы правильно сделаем и другие вещи. Это не бренд, это будет частью бренда».

«Мифология будет действительно интересной», – уверен Митч Гарбер, один из владельцев клуба. Он сказал, что позади долгий процесс по утверждению торговой марки, которая представляет морскую историю региона.

Фанаты в твиттере предлагают называться себя «Кракхедс», а арену – «Кракхаус», но далеко не всем это нравится.