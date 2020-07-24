Новый клуб НХЛ называется «Кракен». Это морское чудовище из скандинавских мифов. Но причем тут Сиэтл?
В НХЛ-2021/22 будет новый клуб «Сиэтл Кракен».
Вот его проморолик.
Кто такой вообще кракен?
• Это мифическое морское чудовище гигантских размеров. По описаниям исландских моряков, выглядит как головоногий моллюск.
• Очень давно разные скандинавские авторы поочередно представляли его как большую рыбу, ската, морскую звезду или кальмара.
• По легенде считается, что своими щупальцами он может утянуть на дно практически любой корабль.
• Английские газеты XVIII века неоднократно публиковали рассказы очевидцев, которые в плавании сталкивались с кракеном.
Представлялся он примерно так:
• Есть версия, что разговоры о кракене возникали из-за неспокойных вод вблизи Исландии, где была высокая подводная вулканическая активность.
• В XIX веке было доказано существование гигантских кальмаров.
Причем здесь «Сиэтл»?
Лучше всего ответит генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.
«Не буду врать, это название не было первым моим выбором, но оно мне нравится. Сиэтл – город с богатой морской историей, название команды олицетворяет связь с морем. В теории – еще отражает мощь и агрессию хоккея. Надеемся, что наши игроки покажут эти качества, выходя на лед».
Что сказал президент Тод Лейвеке: «Имя будет иметь силу, если мы правильно сделаем и другие вещи. Это не бренд, это будет частью бренда».
«Мифология будет действительно интересной», – уверен Митч Гарбер, один из владельцев клуба. Он сказал, что позади долгий процесс по утверждению торговой марки, которая представляет морскую историю региона.
Фанаты в твиттере предлагают называться себя «Кракхедс», а арену – «Кракхаус», но далеко не всем это нравится.
Клубный магазин уже заработал под именем releasethekrakenstore.com и выпускает одежду с символикой клуба и слоганом «Release the Kraken» («Выпускайте Кракена»). Эта фраза появилась в фильме «Битва Титанов». Фильм провалился, но возглас бога Зевса в финальной сцене запомнился надолго.
Где еще упоминается кракен:
- В комиксах DC и Marvel;
- В сериалах и рекламных роликах, мультфильмах и книгах;
- На почтовых марках;
- В прозвищах (баскетболист Фахардо, бейсболист Санчес);
- В названии регулятора для дайвинга.
- Возможно, кракен был один из прототипов морского чудовища Ктулху в рассказах писателя Говарда Лавкрафта.
Кракен также появляется во второй части «Пиратов Карибского моря» (и съедает Джека Воробья). Кстати, один из владельцев «Сиэтла» Джерри Брукхаймер – продюсер этой серии фильмов.