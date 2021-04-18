Патрик Марло из «Сан-Хосе» повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ

Для игрока «Сан-Хосе» Патрика Марло матч против «Миннесоты» (5:2) стал 1767-м в карьере в НХЛ. Марло играет в лиге с сезона-1997/98. Почти всю карьеру он провел в «Сан-Хосе» и лишь на пару месяцев уезжал в «Питтсбург».

Марло повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ. В следующей встрече Марло его побьет.