Патрик Марло
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Патрик Марло из «Сан-Хосе» повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ
5 часов назад
Для игрока «Сан-Хосе» Патрика Марло матч против «Миннесоты» (5:2) стал 1767-м в карьере в НХЛ. Марло играет в лиге с сезона-1997/98. Почти всю карьеру он провел в «Сан-Хосе» и лишь на пару месяцев уезжал в «Питтсбург».
Марло повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ. В следующей встрече Марло его побьет.
Марло поздравляли даже соперники.
Сам Марло сказал:
«Вне зависимости от достижений хочется, чтобы все было хорошо, чтобы твоя команда побеждала. Конечно, было невероятно приятно, что меня поздравили не только партнеры, но и соперники, и болельщики другой команды. Я благодарен им всем за поддержку».
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