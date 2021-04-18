Патрик Марло
НХЛ
Хоккей
Сан-Хосе
Поделиться:
Комментарии:
0
#Патрик Марло #НХЛ #Хоккей #Сан-Хосе

Патрик Марло из «Сан-Хосе» повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ

5 часов назад

Для игрока «Сан-Хосе» Патрика Марло матч против «Миннесоты» (5:2) стал 1767-м в карьере в НХЛ. Марло играет в лиге с сезона-1997/98. Почти всю карьеру он провел в «Сан-Хосе» и лишь на пару месяцев уезжал в «Питтсбург».

Марло повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ. В следующей встрече Марло его побьет.

Марло поздравляли даже соперники.

Сам Марло сказал:

«Вне зависимости от достижений хочется, чтобы все было хорошо, чтобы твоя команда побеждала. Конечно, было невероятно приятно, что меня поздравили не только партнеры, но и соперники, и болельщики другой команды. Я благодарен им всем за поддержку».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер НХЛ
Еще по теме
Игрок «Сан-Хосе» стал банкротом. Его жизнь – проигранные миллионы в казино, арест, драки, выкидыш жены
«Сан-Хосе» объявил о приходе игрока на языке жестов. Чтобы его глухая мама все поняла
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Патрик Марло
#НХЛ
#Хоккей
#Сан-Хосе