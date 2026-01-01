Никита Задоров

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Задоров подписал однолетний контракт с «Чикаго»
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Задоров вызван в сборную России
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Хоккеист Задоров − мастер жестких интервью. Ругает КХЛ, обсуждает законы, отвечает критикам
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