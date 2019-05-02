Дикость из НХЛ: вратарь «Сент-Луиса» врезал сразу двум соперникам
«Даллас» и «Сент-Луис» буднично играли четвертый матч в Кубке Стэнли. Радулов отдавал пасы, Тарасенко забивал. Итог: «Даллас» победил со счетом 4:2 и сравнял счет в серии. Больше результата запомнилось вот это помутнение у Джордана Биннингтона.
Не знаем, что творилось в голове у голкипера «Сент-Луиса», но он побил сразу двух соперников. Сначала Биннингтон ударил ловушкой по лицу нападающего Бенна. Зачинщиком тут был как раз Бенн, но важен контекст. За несколько секунд до этого эпизода форвард «Сент-Луиса» Перрон ударил вратаря «Далласа» Бишопа.
Бенн и Биннингтон потолкались и получили по малому штрафу. Еще две минуты Биннингтону выписали за удар клюшкой по тому же вратарю Бишопу. Выглядело так, будто добивал. Вот так весь этот эпизод описал игрок «Далласа» Бенн: «Взрослые мужики повели себя как ослы».
Для Биннингтона это первые штрафные минуты в карьере в НХЛ. Зато в АХЛ, где вратарь играл ранее, у него давно репутация агрессивного парня. Там Джордан уже рубил соперников клюшкой, но показательнее всего вот этот удар.
В игровом плане у Биннингтона тоже все хорошо. Он оказался первым в истории «Сент-Луиса» вратарем-новичком, который выиграл пять матчей в плей-офф НХЛ. Теперь выяснили, что постоять за себя Джордан тоже может.