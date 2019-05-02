Дикость из НХЛ: вратарь «Сент-Луиса» врезал сразу двум соперникам

Бенн и Биннингтон потолкались и получили по малому штрафу. Еще две минуты Биннингтону выписали за удар клюшкой по тому же вратарю Бишопу. Выглядело так, будто добивал. Вот так весь этот эпизод описал игрок «Далласа» Бенн: «Взрослые мужики повели себя как ослы».

Для Биннингтона это первые штрафные минуты в карьере в НХЛ. Зато в АХЛ, где вратарь играл ранее, у него давно репутация агрессивного парня. Там Джордан уже рубил соперников клюшкой, но показательнее всего вот этот удар.