Все про перестрелки на Диком Западе – главный миф американской культуры. Как все было на самом деле и почему бандиты становились героями

Примерно в шесть часов вечера городская площадь Спрингфилда замирает. Зеваки вжимаются в стены окрестных домов, пьяный шепот стихает. Казалось, даже воздух потяжелел и уплотнился. Если ветер прогонит перед зданием суда перекати-поле или толкнет напоминающие крылья летучей мыши двери салуна, их звук разрежет тишину подобно удару по наковальне.

21 июля 1865-го в Спрингфилде столкнулись Билл Хикок и Дэйв Татт. Никто не знает точно, что их связывает. Но прямо сейчас они готовы застрелить друг друга.

Легенда о перестрелках на Диком Западе началась со спора о карточном долге и взятых карманных часов

Кто-то говорит, что они были друзьями. По другой версии, их конфликт начался еще в Гражданской войне: уроженец Иллинойса по прозвищу Дикий Билл считался отважным и хитрым разведчиком на стороне северян, а его визави − ярым конфедератом. Оба азартно играли и не раз сталкивались за карточным столом.

Вечером 20 июля Билл рубился в покер в отеле Lyon House, когда к его столу подскочил разъяренный Татт. И заявил: Билл все еще должен ему 35 долларов с прошлой игры. Тот в ответ назвал Татта лжецом, потому что долг составлял всего 25 долларов. Билл даже говорил о расписке, но противник настаивал на тридцати пяти.

Татт схватил его любимые карманные часы фирмы Waltham и предупредил, что оставит их у себя до уплаты долга. Вдобавок пообещал на следующий день выйти с ними на городскую площадь. Чтобы унизить.

− Это вряд ли, – пробурчал Билл сквозь зубы. − Мертвецы не умеют ходить.