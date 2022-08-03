Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
Флайтрадар (Flightradar24) – сервис, который помогал людям со всего мира следить за полетом Нэнси Пелоси. Позже в блоге флайтрадара вышел пост со статистикой: борт SPAR19 стал самым отслеживаемым рейсом всех времен. Хотя бы часть его полета видели 2,92 миллиона человек. В момент приземления самолета наблюдался пиковый онлайн – 708 тысяч зрителей.
Откуда взялся флайтрадар: кто им владеет и какие доходы
Владельцем указана компания Flightradar24 AB. Ее штаб-квартира находится в Стокгольме. ABC вспоминал, что флайтрадар был частью сайта по сравнению цен на билеты. Два шведа Микаэль Робертссон и Олов Линдберг создали этот сайт, а сервис по отслеживанию самолетов сделали его фишкой. Потом они позвали бывшего одноклассника Линдберга, чтобы тот возглавил компанию. С 2009-го все стало флайтрадаром.
Зачем Робертссону и Линдбергу вообще это понадобилось? Сначала они подумали, что хотели бы видеть данные по своим полетам. Дальше просили людей устанавливать приемники для приема сигнала, чтобы отслеживать самолеты над Стокгольмом. И потом поняли – это интересно: «Речь идет о создании нашей сети приемников – на этом мы концентрируем свое внимание».
В 2015 году годовая прибыль флайтрадара составляла 20 миллионов шведских крон (почти 2 миллиона долларов). Сейчас предполагаемый годовой доход флайтрадара вырос до 13,7 миллиона долларов. Каждый день на флайтрадар заходят примерно 1,5 миллиона человек. В месяц количество уникальных пользователей доходит до цифры в 40 миллионов.
Через приложение флайтрадара можно смотреть даже расстояние до ближайшего аэропорта:
Цифры выше – информация в спокойное время. Сервис получил массовую известность в 2010 году, когда вся Европа переживала из-за извержения вулкана в Исландии. Облака пепла повлияли на авиаперевозки. СМИ со всего мира ссылались на флайтрадар, когда показывали пустое небо над Европой: «Тогда каждый день наш сайт посещало 4 миллиона человек, а не 10 тысяч».
Флайтрадар зарабатывает на продаже подписок разного уровня (платных – 3). Большая часть доходов уходит на зарплату сотрудников. В одном месте флайтрадар собирает информацию на 180 тысяч рейсов от 1200 авиакомпаний. Задействованы и 4 тысячи аэропортов со всего мира. К 2022-му Флайтрадар стал самым раскрученным сервисом по отслеживанию полетов.
Подписка на флайтрадар открывает больше возможностей по отслеживанию самолетов. Пример: любой пользователь может посмотреть историю полетов конкретного самолета за семь дней. Обладатели подписки на флайтрадар – за период от 90 дней до трех лет. Это расширяет количество информации. Подписчики защищены и от локальных падений сайта (как с Пелоси).
Так флайтрадар определяет преимущества подписок:
- В подписке Silver есть оповещения, информация о возрасте самолета, часть погодных слоев – вулканы и текущие условия;
- В подписке Gold улучшены данные по полету (ветер, скорость, температура), подробнее показывается погода – есть осадки;
- В подписке Business всего этого еще больше: можно смотреть на молнии, отслеживать турбулентность и даже вид на аэропорт.
Флайтрадар показывал даже детали по падению вертолета Кобе Брайанта:
Где флайтрадар берет данные: можно ли увидеть самолет президента и все ли рейсы там есть
Все гражданские самолеты оснащены передатчиками ADS-B transponder. Они посылают сигналы с деталями полета и параметрами самолета. Наземные приемники ADS-B принимают эту информацию. Флайтрадар имеет сеть из 30 тысяч таких приемников. Сервис организует поставки и рассылает людям для установки. Человек может подать заявку или сделать приемник сам.
Сеть приемников флайтрадара постоянно расширяется. Сигналы в ADS-B для гражданской авиации подаются в незашифрованном виде и предназначаются авиадиспетчерам. Флайтрадар пользуется этими данными с помощью приемников. Каждый человек может установить оборудование ADS-B и поделиться информацией с флайтрадаром. Награда за это – годовая бизнес-подписка.
Флайтрадар использует технологию MLAT. Данные с нескольких приемников в одном районе собираются вместе, а затем система их автоматически анализирует. Так можно вычислить скорость самолета и его местоположение. Сам флайтрадар рассказывает, что со скоростью могут быть ошибки из-за маневров самолета. Зато MLAT схож по определению местоположения с ADS-B.
ADS-B, MLAT, официальные данные, расписание – все это флайтрадар собирает в одну картину. ADS-B и MLAT в этом случае остаются важнее всего. Без приемника ADS-B не может установить покрытие в конкретном районе, хотя общая сеть постоянно расширяется. Один приемник ADS-B покрывает от 150 до 400 километров в любую сторону. Цифры зависят от правильности установки.
Крушение самолета в Индонезии в 2018 году можно было увидеть по флайтрадару:
Министерство обороны Японии в 2014 году потребовало от сервиса удалить данные о полетах борта номер один. На этом самолете летали правящий император и премьер-министр – военные опасались за их безопасность. Сами японцы не разглашали детальные данные о полетах влиятельных чиновников, но любой пользователей мира до 2014-го мог найти их на флайтрадаре.
Авторитетные новостные агентства и СМИ по-прежнему дают новости, которые основаны на данных флайтрадара. В 2017 году CNBC рассказывал, что российский правительственный самолет поменял привычный маршрут полета. The Guardian ориентировался на информацию флайтрадара, когда давал подробности по резкому снижению самолета Airbus A321 перед крушением.
Флайтрадар рассказывал, что не все самолеты могут отображаться на карте. Иногда это связано с техническими проблемами, отсутствием радиосигнала или приемников в конкретном районе. Может поступить и требование, чтобы данные о конкретном самолете были засекречены и не показывались. Флайтрадар подтверждает: чаще всего это происходит с военными самолетами.
Тут же флайтрадар поясняет: можно найти информацию о некоторых транспортных военных самолетах. История каждого борта анализируется и собирается с различных источников. Есть даже фотографии, которые иногда могут оказаться ошибочными. Хотя с этими данными идет работа: флайтрадар берет фото самолета с Jetphotos. Там их анализируют и проверяют группы людей.
Представитель флайтрадара Ян Печеник рассказывал Forbes, что с помощью сервиса можно получить информацию об аномальных отклонениях в полете. Но обычно система сама их не анонсирует: сотрудники флайтрадара берут информацию из СМИ и потом определяют возможные сигналы бедствия для самолета. Флайтрадар не стремится здесь быть первоисточником.
Чаще всего самолеты США с чиновниками на борту не отображаются на флайтрадаре – их убирают из всех сервисов по запросу. О просьбе по Пелоси ничего не говорилось. Сама она не скрывала страны, которые должна посетить (но не Тайвань). Нахождение Пелоси внутри SPAR19 было известно только по инсайдам – флайтрадар давал лишь детальные данные о самолете.
Поэтому по событиям 2 августа интересны еще два фактора. Нагрузка на флайтрадар была такой большой, что сервис отключил доступ для людей без подписки. Так удалось сохранить работу сайта в пиковый момент. Bloomberg пишет о внимании к другим самолетам, которые летели на Тайвань. Люди смотрели и за ними: 20 тысяч человек следили за рейсом из Джакарты в Тайбэй.
Сам флайтрадар привлекает внимание к рейсам, которые важны. Весь день 2 августа сервис публиковал в твиттере актуальные новости о SPAR19. Там на флайтрадар сейчас подписаны более 885 тысяч человек. В соцсетях публикуются и новости. Так, флайтрадар выяснил, что самолет правительства России в июле летел через Францию и Швейцарию по специальному разрешению.
Специальный рейс с детьми-инвалидами на борту нарисовал в небе птицу киви. Это зафиксировал флайтрадар:
Борьба с флайтрадаром: были ли скандалы и угрожает ли сервис безопасности полетов
Руководство флайтрадара в разные годы делало акцент на том, что сервис не совершает ничего запрещенного. Сигнал ADS-B изначально задуман для обнаружения различными источниками. Флайтрадар эти источники собирает и расширяет. Иногда из-за флайтрадара случаются международные скандалы. По нему вскрываются частные и скрытые поездки чиновников.
В 2021 году Китай запретил доступ к сервису флайтрадар. Тогда сотрудники по безопасности ссылались на гражданина Ли, который установил у себя оборудование для приема сигнала. Подобные вещи делают тысячи людей из разных стран. Китай посчитал, что информация от флайтрадара представляет угрозу для военных полетов и национальной безопасности.
Сайт Helipaddy подробно разбирал ситуацию, если любая компания не захочет делать маршрут самолета общедоступным. В США это возможно с помощью отдельной платной системы для приема сигналов ADS-B, которая шифрует регистрацию самолета. Так у флайтрадара возникают проблемы с точностью информации. Выход для Европы – программа LADD FAA. Ее флайтрадар советует сам.
Споры по поводу безопасности из-за флайтрадара были все последние годы. Вывод из множества обсуждений: флайтрадар не делает ничего запретного. Флайтрадар показывает примерное месторасположение самолета, но получение координат в конкретном районе доступно и с одним приемником ADS-B. Каждый человек может получить его без флайтрадара.
У флайтрадара случались утечки пользовательских данных (без платежной информации). Некоторые страны были недовольны тем, что сервис показывает конкретные полеты. Но в основном с ним борются только двумя вещами: обходом показа сигналов ADS-B и запросами о шифровании данных. По таким самолетам флайтрадар добавляет приписку «заблокировано».
Спецслужбы взаимодействуют с сервисом и для пользы общего дела. В 2015 году уже через 40 минут после крушения самолета авиакомпании Germanwings в Альпах следователи звонили представителям флайтрадара. Те сразу передали им все данные. Глобально это не имело значения для расследования, но та информация дала следствию первые ориентиры.
Как пользоваться флайтрадаром и находить там нужный самолет
Любой пользователь может зайти на сайт флайтрадара и последить за самолетами. Схема:
1. В левой колонке показаны самые отслеживаемые рейсы, детали по получению данных, твиты и последние сообщения из блога. Справа есть строка поиска.
2. Можно кликнуть на любой рейс по самой карте – мышкой приближать или отдалять мировую схему. Это влияет на количество показываемых рейсов.
3. При клике на конкретный самолет открывается время вылета и прибытия. Доступны некоторые детали о рейсе. Нажимаем на маршрут – флайтрадар рисует его на карте.
4. Большинство самолетов показывается желтым цветом. При клике на самолет он становится красным – еще этот цвет может быть сигналом бедствия. Синие самолеты передают сигнал через спутники ADS-B, а не по наземным приемникам. Обычно это происходит над океаном.
5. Если все-таки зарегистрироваться и выбрать базовый план подписки (бесплатный), то откроется 3D-просмотр. Его можно использовать в этом варианте только три раза – случаются и ошибки.