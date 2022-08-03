Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики

Откуда взялся флайтрадар: кто им владеет и какие доходы

Владельцем указана компания Flightradar24 AB. Ее штаб-квартира находится в Стокгольме. ABC вспоминал, что флайтрадар был частью сайта по сравнению цен на билеты. Два шведа Микаэль Робертссон и Олов Линдберг создали этот сайт, а сервис по отслеживанию самолетов сделали его фишкой. Потом они позвали бывшего одноклассника Линдберга, чтобы тот возглавил компанию. С 2009-го все стало флайтрадаром.

Зачем Робертссону и Линдбергу вообще это понадобилось? Сначала они подумали, что хотели бы видеть данные по своим полетам. Дальше просили людей устанавливать приемники для приема сигнала, чтобы отслеживать самолеты над Стокгольмом. И потом поняли – это интересно: «Речь идет о создании нашей сети приемников – на этом мы концентрируем свое внимание».

В 2015 году годовая прибыль флайтрадара составляла 20 миллионов шведских крон (почти 2 миллиона долларов). Сейчас предполагаемый годовой доход флайтрадара вырос до 13,7 миллиона долларов. Каждый день на флайтрадар заходят примерно 1,5 миллиона человек. В месяц количество уникальных пользователей доходит до цифры в 40 миллионов.

Через приложение флайтрадара можно смотреть даже расстояние до ближайшего аэропорта: