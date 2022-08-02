Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
В начале августа мир обсуждал возможный полет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выступает категорически против. Почему эта территория – предмет спора, мы писали ранее:
Почему возможный визит Пелоси вызывает такой ажиотаж
Пелоси фактически третий человек в политической иерархии США. У спикера Палаты представителей есть право посещать Тайвань, как это было без инцидентов и раньше. Об этом напомнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Пелоси представляет независимую от администрации США законодательную ветвь власти. Поэтому у нее есть право решать вопрос о визите самостоятельно.
В конце июля представители Китая высказались о решительных ответных мерах в случае посещения американцами Тайваня, а председатель КНР Си Цзиньпин посоветовал президенту США Джо Байдену «не играть с огнем». Китай считает Тайвань частью своей территории и неоднократно призывает прекратить отношения США с ним.
Пелоси хотела попасть на Тайвань еще в апреле – помешал коронавирус. Китай и тогда был резко против.
В официальной программе визита Пелоси числились только Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур.
Бывший главный редактор издания Global Times китаец Ху Сицзинь назвал возможный прилет Пелоси в сопровождении американских истребителей вторжением в Тайвань и написал, что самолет с Пелоси может быть сбит.
Белый дом заявил о своей непричастности к планам Пелоси посетить Тайвань.
Что произошло во время полета Пелоси в Азию
Днем 2 августа на флайтрадаре было видно, как американский военный борт повернул в сторону Тайваня. На борту может находиться Пелоси.
И двигался он именно на пути к Тайваню. В этот момент китайские истребители пролетели над условной разграничительной линией в Тайваньском заливе.
Позже количество следивших в прямом эфире за полетом самолета людей достигло сотни тысяч. Затем число дошло до 300 тысяч – и флайтрадар отключился.
Зайти на сайт за следующий час так и не удавалось.
Позже он заработал. И с вот такой информацией – самолет летит в Тайбэй (столицу Тайваня):
Сам сервис сообщал о серьезной нагрузке на сайт. Зайти снова невозможно.
В это время МИД Тайваня подтвердил визит Пелоси. Она остановится в отеле в Тайбэе, утром посетит тайваньский парламент, а позже встретится с главой тайваньской администрации. Вечером Пелоси улетит в Южную Корею.
25 лет назад в Тайвань уже летал Ньют Гингрич. Он был последним до Пелоси спикером Палаты представителей США, который там побывал.
Как вообще работает флайтрадар
✈️ Сервис получает данные о местоположении самолетов напрямую с них благодаря системе ADS-B.
✈️ С ее помощью передаются координаты, скорость, высота и другая различная информация. Флайтрадар покрывает Европу и США, а другие континенты – частично. Скорее, отдельные страны вроде Аргентины, Бразилии, Перу, ЮАР, Индии, Китая, Японии, Австралии и других.
✈️ Данные не шифруются, так что сигнал принять легко.
Более 300 тысяч – это рекорд флайтрадара или нет
Да, абсолютный. Предыдущий рекорд был поставлен тоже в августе, но 2021-го. За полетом Лионеля Месси из Барселоны в Париж следили 119 тысяч человек. Именно тогда он сменил «Барсу» на «ПСЖ».
UPD: сам флайтрадар рассказал, что установлен абсолютный рекорд. Официальная статистика: 2,92 миллиона человек видели хотя бы часть полета самолета. 708 тысяч следили за его приземлением.