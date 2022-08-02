Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем

Почему возможный визит Пелоси вызывает такой ажиотаж

Пелоси фактически третий человек в политической иерархии США. У спикера Палаты представителей есть право посещать Тайвань, как это было без инцидентов и раньше. Об этом напомнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Пелоси представляет независимую от администрации США законодательную ветвь власти. Поэтому у нее есть право решать вопрос о визите самостоятельно.

В конце июля представители Китая высказались о решительных ответных мерах в случае посещения американцами Тайваня, а председатель КНР Си Цзиньпин посоветовал президенту США Джо Байдену «не играть с огнем». Китай считает Тайвань частью своей территории и неоднократно призывает прекратить отношения США с ним.

Пелоси хотела попасть на Тайвань еще в апреле – помешал коронавирус. Китай и тогда был резко против.

В официальной программе визита Пелоси числились только Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур.

Бывший главный редактор издания Global Times китаец Ху Сицзинь назвал возможный прилет Пелоси в сопровождении американских истребителей вторжением в Тайвань и написал, что самолет с Пелоси может быть сбит.

Белый дом заявил о своей непричастности к планам Пелоси посетить Тайвань.

Что произошло во время полета Пелоси в Азию

Днем 2 августа на флайтрадаре было видно, как американский военный борт повернул в сторону Тайваня. На борту может находиться Пелоси.