Разбираем главные вопросы про статус Тайваня: входит ли в состав Китая, почему они ругаются, насколько независим, почему его опекает США
Тайвань (Китайская Республика) – частичное признанное государство в Восточной Азии. Он 50 лет находился под управлением Японии до окончания Второй мировой войны, а после нее вошел в состав Китая (КНР). В 1950 году партия Гоминьдана проиграла гражданскую войну в Китае, и ее администрация бежала на остров Тайвань.
С тех пор оба Китая не признают друг друга. Стоп, что – два Китая?
🇨🇳 Китайская Народная Республика основана в 1949 году – контролирует материковый Китай и административные районы Гонконг и Макао.
🇹🇼 Китайская Республика основана в 1911 году – контролировала континентальный Китай, но проиграла битву за власть, отступила на Тайвань и больше известна именно под этим названием.
Суверенитет друг друга они не признают и считают, что именно один из них и есть единственное законное государственное образование.
Какой статус у Тайваня в мире
У него есть свои конституция, избранные лидеры и примерно 300 тысяч солдат в собственных вооруженных силах. Тайвань считает себя суверенным государством, но не признается международным сообществом. При этом у него одна из лучших экономик в мире (21-е место по ВВП в 2019 году).
Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что присоединение Тайваня должно быть достигнуто мирным путем. Но Тайвань хочет дальше развиваться отдельно и как демократическое, а не коммунистическое государство.
Китай же считает Тайвань своей 23-й провинцией, но его государственно-политический статус не урегулирован. А ДПП – Демократическая Прогрессивная партия Тайваня – выступает за независимость Тайваня, что беспокоит Китай.
На чем строится экономика Тайваня
🔶 Основой для экономического развития стало сельское хозяйство. Основные культуры – рис, сахарный тростник, фрукты и овощи.
🔶 Добыча полезных ископаемых – тоже ее часть. Прежде всего, золото и уголь.
🔶 Промышленность – нефтехимическая, текстильная, пищевая.
🔶 Также радиоэлектронная и полупроводниковая промышленность – важнейшая часть IT-индустрии.
🔶 Наибольшая доля ВВП – сфера услуг: 73%.
Тайвань раньше был в ООН, но уступил место как раз современному Китаю
До 1970-х большинством государств Китайская республика признавалась в качестве законной власти всего материкового Китая. И была в ООН до 1971 года. Но в 1971 году ее место в ООН передано Китаю, а Тайвань участвовал в разработке некоторых агентств ООН.
У него есть дипломатические отношения с 14 странами ООН. В основном это островные государства на Карибах, а также Гондурас и Парагвай. В ООН Тайвань пытается попасть снова.
«Все больше и больше членов мирового сообщества осознают нашу необходимость присоединиться к международным организациям и усиливают поддержку нашего значимого участия в этих учреждениях», – считает генеральный секретарь министерства иностранных дел Тайваня Лили Сюй.
Как из-за Тайваня много лет ругаются Китай и США
📌Позиция Китая сейчас: Тайвань – это часть Китая. 157 стран мира установили с Китаем дипломатические отношения и тем самым признают Тайвань частью его территории.
📌 В 1950-х в отношения двух Китаев вмешивались США, подписав с Тайванем договор о совместной обороне. Президент США Трумэн в разгар корейской войны опубликовал заявление, в котором препятствует любому нападению на Тайвань. Так Тайвань попал под протекцию США. С тех пор тайваньский вопрос – это главный спор между Китаем и США.
📌 В 1990-х был разработан курс «мирное объединение и одно государство – два строя». Согласно ему социализм в континентальной части и капитализм на Тайване будут сосуществовать и совместно развиваться, у Тайваня будет высокая степень самоуправления, он станет особым административным районом.
📌 В 1979 году США разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой и установили их с Китаем, но при этом не отказались от обязательств по обеспечению безопасности Тайваня. В последние годы продажа Тайваню оружия вызывает протесты со стороны Китая. Возможность вторжения Китая в Тайвань вызывает крайне негативную реакцию США.
«Американская сторона должна соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, прекратить официальное взаимодействие с Тайванем и не идти дальше по этому опасному пути», – заявил в апреле 2022 года представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Почему США так важен Тайвань
⭕️ Цель США – демократический и независимый Тайвань, а также сдерживание влияния Китая. Поставки оружия туда продолжаются, а при президентстве Джо Байдена они даже выросли.
⭕️ Согласно докладу «Азиатские альянсы XXI века», при Тайване под контролем Китая Азия будет разделена на две части – так США будет терять влияние на континенте, стратегическую глубину потеряет Япония.
⭕️ Тайвань – первое препятствие для выхода ВМС Китая в Тихий океан.
При этом экс-президент США Дональд Трамп обещал уважать «политику одного Китая», которая означает, что существует только одно китайское правительство. Именно поэтому у США официальные отношения с Китаем, а не с Тайванем.
Но «политику одного Китая» не следует путать с «принципом одного Китая», которым как раз руководствуется Китай, считающий Тайвань неотъемлемой частью страны. Именно поэтому при официальном объявлении Тайванем независимости Коммунистическая партия Китая может применить силу.