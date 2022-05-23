Разбираем главные вопросы про статус Тайваня: входит ли в состав Китая, почему они ругаются, насколько независим, почему его опекает США

Тайвань (Китайская Республика) – частичное признанное государство в Восточной Азии. Он 50 лет находился под управлением Японии до окончания Второй мировой войны, а после нее вошел в состав Китая (КНР). В 1950 году партия Гоминьдана проиграла гражданскую войну в Китае, и ее администрация бежала на остров Тайвань.

С тех пор оба Китая не признают друг друга. Стоп, что – два Китая?

🇨🇳 Китайская Народная Республика основана в 1949 году – контролирует материковый Китай и административные районы Гонконг и Макао.

🇹🇼 Китайская Республика основана в 1911 году – контролировала континентальный Китай, но проиграла битву за власть, отступила на Тайвань и больше известна именно под этим названием.

Суверенитет друг друга они не признают и считают, что именно один из них и есть единственное законное государственное образование.