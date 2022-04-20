Как зарегистрироваться в китайской соцсети WeChat из России

Что делать в таком случае? Распространенный совет – удалить и скачать приложение заново. Иногда это помогает, и помощь другого пользователя не нужна. Но неизвестно, через сколько попыток у вас получится получить без QR-кода.

Второй вариант – обратиться к технической поддержке WeChat. Но обычно такие просьбы поддержка отклоняет – необходимо подтверждение от другого пользователя.

Третий вариант – искать специальные группы в других соцсетях и форумы, где люди из Китая помогают регистрировать новых пользователей WeChat. Но за это обычно просят деньги, и не всегда оплата приводит к регистрации – услугу часто предлагают мошенники.

VPN и другие способы обхода тоже никак не помогут зарегистрироваться в WeChat.