Тайвань

Инфо
Остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая
Население
23 593 794 чел. (2019 г.)
Лента
Материалы
Материалы
Разбираем главные вопросы про статус Тайваня: входит ли в состав Китая, почему они ругаются, насколько независим, почему его опекает США
#Китай
Все материалы