Понять китайский Новый год: почему празднуется в разные даты, почему там 4718 год, почему традиции запрещают кашу
Почему Китай празднует Новый год по-своему? Почему там не 2022 год, а 4718-й?
Древний Китай (в 700-800-е года до н.э.) праздновал новый год осенью, после сбора урожая. Спустя несколько веков традиция сместилась ближе к весне – об этом известно из записей китайских поэтов, которые рассказывали, как люди в специальный день пьют рисовое вино, дарят друг другу подарки и жгут бамбук, чтобы отпугивать злых духов.
Китайский календарь очень сложен, и у него есть несколько версий в зависимости от династии. Сейчас закрепился календарь от Цинь Шихуанди, который установил правила лунного календаря. Поэтому Новый год в Китае всегда празднуется в разное время.
Новый год в Китае – это второе новолуние после зимнего солнцестояния. В григорианском календаре он наступает не раньше 21 января и не позже 21 февраля. И Новым годом в Китае такой день не называется – это праздник весны.
Сейчас в Китае идет 4718 год. При этом счет идет с 2968-го – тогда страной начал править Хуан-Ди – полумифический персонаж и один из самых великих правителей Китая.
В китайском календаре по-другому устроены и месяцы. Например, первый месяц года сейчас так и называется «первым», но имеет еще два названия: угловой месяц и месяц тигра. Еще есть солнечный календарь – он разделен на 24 месяцев и нужен только для работы сельского хозяйства.
Современный Китай в повседневности использует григорианский календарь. Традиционный китайский используется только для определения дат главных праздников.
Китайский Новый год и животные-символы
Еще один вопрос. Почему животных, которые ассоциируются с годами, 12? Тут уже дело в Юпитере, который делает оборот вокруг Солнца за 12 лет. Бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака попали в список как самые распространенные животные китайских хозяйств. Крыса, тигр, кролик, дракон, змея и обезьяна – это уже отсылка к популярным персонажам культуры.
Зачем китайцы добавляют еще к животным цвета (белый, черный, синий, красный, желтый)? Тут дело в том, что китайцы считают века не столетиями, а шестидесятилетиями. Животное меняется раз в год, цвет раз в два года, и так за 60 лет проходит полный календарный цикл. Но в современном мире Китай все равно адаптировался под общую норму и тоже вписывается в классический подсчет через веков через столетия.
Традиции Китайского Нового года и как праздновать: отмечают 16 дней, дарят конверты, запрещают главный символ – фейерверки
🐲 Новый год в Китае длится долго – 16 дней. Все начинается с кануна праздника, и первые пять дней люди почти не выходят из дома – в стране закрыты все магазины, поэтому люди закупаются заранее.
🐲 Шоу фейерверков – самый узнаваемый символ Нового года в Китае. Но даже с этим борются из-за экологии. Сейчас не во всех провинциях фейерверки разрешены. Иногда запрет действует и для Пекина – там, где случаются самые яркие шоу.
🐲 Самая крупная миграция людей в мире приходится к Новому году – все едут домой к родственникам. Одинокие люди развили в Китае особенный вариант тиндера – поиск новых приятелей специально для Нового года.
🐲 Китайский новый год официально празднуют еще восемь стран: Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Южная Корея, Малайзия, КНДР, Тайвань, Сингапур и Бруней. Всего более двух миллиардов человек.
🐲 Главная традиция перед Новым годом – красные конверты с деньгами. Их все друг другу дарят, а сумма внутри зависит от степени близости. За один Новый год китайцы дарят больше миллиарда конвертов. В современной реальности появились даже электронные красные конверты.
🐲 В Китае тоже встречают Новый год в полночь. У этого есть даже специальный термин, когда семья не спит и ждет праздник – «Шоу Суй».
🐲 Китайцы (как и все) много едят на Новый год. И обычно главное блюдо (как у нас оливье) – местный вариант пельменей. И никогда на столе не бывает каши – это еда для бедных.