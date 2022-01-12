Понять китайский Новый год: почему празднуется в разные даты, почему там 4718 год, почему традиции запрещают кашу

Новый год в Китае – это второе новолуние после зимнего солнцестояния. В григорианском календаре он наступает не раньше 21 января и не позже 21 февраля. И Новым годом в Китае такой день не называется – это праздник весны.

Сейчас в Китае идет 4718 год. При этом счет идет с 2968-го – тогда страной начал править Хуан-Ди – полумифический персонаж и один из самых великих правителей Китая.

В китайском календаре по-другому устроены и месяцы. Например, первый месяц года сейчас так и называется «первым», но имеет еще два названия: угловой месяц и месяц тигра. Еще есть солнечный календарь – он разделен на 24 месяцев и нужен только для работы сельского хозяйства.

Современный Китай в повседневности использует григорианский календарь. Традиционный китайский используется только для определения дат главных праздников.