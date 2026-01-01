Flightradar24

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Как устроен Flightradar24: где берет данные о полетах самолетов, кто владелец, откуда деньги, борются ли с ним политики
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#Flightradar24
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Как сотни тысяч человек следят за полетом одного самолета в прямом эфире на флайтрадаре – все это скандал с Нэнси Пелоси и Тайванем
#политика
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