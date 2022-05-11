Пилот самолета потерял сознание в полете – и самолет посадил пассажир без всякого опыта. Дома его ждала беременная жена

10 мая частный самолет Cessna 208 направлялся во Флориду. Он летел с Багамских островов и находился неподалеку от города Бока-Ратон. На борту находился пилот и два (пока такая информация) пассажира.

Что было дальше:

✈️ Авиадиспетчер получил сообщение от пассажира о том, что пилоту стало плохо (возможно, он потерял сознание). Сам пассажир не имеет вообще никакого опыта управления самолетом.

✈️ Авиадиспетчер спросил, где находится самолет. Пассажир ответил: «Понятия не имею. Вижу перед собой побережье Флориды».

✈️ «Постарайтесь следовать вдоль побережья либо на север, либо на юг. Мы пытаемся вас найти», – слова диспетчера. У пассажира не получилось найти нужную кнопку и скопировать частоту. Диспетчер продолжил поиски.

✈️ Спустя четыре минуты пассажир спросил: «Ребята, вы меня нашли? Я даже не могу включить экран навигации».

✈️ Авиадиспетчерская служба обнаружила самолет недалеко от Бока-Ратон и рекомендовала оставаться на высоте 5000 футов. А потом подсказала: «Постарайтесь удерживать крылья на одном уровне и определите, получится ли начать снижение. Жмите регуляторы, снижайтесь очень медленно».

✈️ Позже появилось видео, как плавно и медленно в международном аэропорту Палм-Бич приземлился самолет. На другой записи авиадиспетчер сказал пилотам: «Вы только что увидели, как этот самолет приземлила пара пассажиров».

Вот так это произошло. Частично версия диалога доступна на английском языке.

Дальше в видео после приземления можно послушать переговоры между диспетчером и пассажиром.