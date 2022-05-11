Пилот самолета потерял сознание в полете – и самолет посадил пассажир без всякого опыта. Дома его ждала беременная жена
10 мая частный самолет Cessna 208 направлялся во Флориду. Он летел с Багамских островов и находился неподалеку от города Бока-Ратон. На борту находился пилот и два (пока такая информация) пассажира.
Что было дальше:
✈️ Авиадиспетчер получил сообщение от пассажира о том, что пилоту стало плохо (возможно, он потерял сознание). Сам пассажир не имеет вообще никакого опыта управления самолетом.
✈️ Авиадиспетчер спросил, где находится самолет. Пассажир ответил: «Понятия не имею. Вижу перед собой побережье Флориды».
✈️ «Постарайтесь следовать вдоль побережья либо на север, либо на юг. Мы пытаемся вас найти», – слова диспетчера. У пассажира не получилось найти нужную кнопку и скопировать частоту. Диспетчер продолжил поиски.
✈️ Спустя четыре минуты пассажир спросил: «Ребята, вы меня нашли? Я даже не могу включить экран навигации».
✈️ Авиадиспетчерская служба обнаружила самолет недалеко от Бока-Ратон и рекомендовала оставаться на высоте 5000 футов. А потом подсказала: «Постарайтесь удерживать крылья на одном уровне и определите, получится ли начать снижение. Жмите регуляторы, снижайтесь очень медленно».
✈️ Позже появилось видео, как плавно и медленно в международном аэропорту Палм-Бич приземлился самолет. На другой записи авиадиспетчер сказал пилотам: «Вы только что увидели, как этот самолет приземлила пара пассажиров».
Вот так это произошло. Частично версия диалога доступна на английском языке.
Дальше в видео после приземления можно послушать переговоры между диспетчером и пассажиром.
О состоянии пилота пока ничего не известно. Ведется расследование.
Авиадиспетчером был Роберт Морган. Он встретил посадившего самолет пассажира и передал его слова: «Он сказал, что просто хочет вернуться домой к своей беременной жене. В моих глазах он был героем. А я просто делал свою работу».
Морган говорил, что важно было успокоить пассажира, а уже потом подсказать, как уменьшить скорость, чтобы приземлиться. «А потом он сказал мне: «Я на земле. Как мне отключить эту штуку?» Морган никогда раньше не летал на самолетах Cessna, но он – сертифицированный пилот. Он распечатал макет кабины, по которому и направлял пассажира.
Самолеты Cessna развивают скорость до 346 км/ч и вмещают до 14 человек.
Пилот JetBlue Джастин Далмолин отложил взлет из-за посадки Cessna. Далмолин был в восторге: «Это абсолютно невероятно. И не только управление самолетом, но и заход на посадку. И это для человека, с нулевым опытом. Когда я начинал свою летную подготовку, в первые десять часов я сильно потел, у меня белели пальцы. Случившееся – не что иное, как чудо».
Эксперт Джон Нэнс по этому поводу сказал: «Решающим было то, что человек слушал внимательно и очень спокойно следовал инструкциям».