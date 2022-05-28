Почему в самолетах хлопают после посадки и как к этому относятся пилоты

Почему пассажиры самолетов хлопают: благодарность пилотам, традиция и радость от завершения полета

«Турпром» публиковал высказывания экспертов, которые выделяли основные причины такого поведения. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс и румын Джордж Матаче считают, что дело в страхе. В момент посадки у людей срабатывает инстинкт выживания – пассажиры снимают напряжение через аплодисменты. Это эмоциональная разрядка для тех, кто боится летать.

Еще одно распространенное мнение: хлопки – выражение радости от удачного полета и прибытия в пункт назначение. Это всегда было и остается жестом одобрения. Традиция с аплодисментами была популярной в 80-е и 90-е. В те годы случались крупные авиакатастрофы, а самолеты считались ненадежными. Тогда люди хлопали после каждого удачного полета.

Сейчас подобные аплодисменты раздражают многих пассажиров. Перестали хлопать те люди, которые летают регулярно. В 2018 году всего 52% пассажиров в России хлопали в самолете. При этом еще 22% утверждали, что их это раздражает. Есть популярная шутка из американских программ: «Доброе утро всем, кроме тех, кто хлопает в ладоши, когда самолет приземляется».