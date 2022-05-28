Почему в самолетах хлопают после посадки и как к этому относятся пилоты
Аплодисменты во время приземления самолета – культурная традиция для пассажиров со всего мира. Так ее объясняют колумбийцы: «Чтобы лететь в Кали, пилот должен обойти горы. Если он делает это действительно хорошо, то все ему аплодируют». Россия, Ямайка, Канада и Доминиканская Республика – одни из тех стран, где хлопки особенно распространены.
Почему пассажиры самолетов хлопают: благодарность пилотам, традиция и радость от завершения полета
«Турпром» публиковал высказывания экспертов, которые выделяли основные причины такого поведения. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс и румын Джордж Матаче считают, что дело в страхе. В момент посадки у людей срабатывает инстинкт выживания – пассажиры снимают напряжение через аплодисменты. Это эмоциональная разрядка для тех, кто боится летать.
Еще одно распространенное мнение: хлопки – выражение радости от удачного полета и прибытия в пункт назначение. Это всегда было и остается жестом одобрения. Традиция с аплодисментами была популярной в 80-е и 90-е. В те годы случались крупные авиакатастрофы, а самолеты считались ненадежными. Тогда люди хлопали после каждого удачного полета.
Сейчас подобные аплодисменты раздражают многих пассажиров. Перестали хлопать те люди, которые летают регулярно. В 2018 году всего 52% пассажиров в России хлопали в самолете. При этом еще 22% утверждали, что их это раздражает. Есть популярная шутка из американских программ: «Доброе утро всем, кроме тех, кто хлопает в ладоши, когда самолет приземляется».
Daily Storm устраивал опрос пассажиров. Те выделяли несколько причин, почему хлопают в самолете. Такие: благодарность пилотам, традиция и просто так. Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в том же материале утверждал: «Считаю, что это чисто фишка русского народа. Нигде в мире никто не аплодирует».
Аплодисменты после завершения полета считаются российской традицией, хотя в других европейских странах пассажиры тоже хлопают. Особенно выделяются немцы – у них это получается эмоционально. Сайт Russia Beyond объяснял, что между аплодисментами есть разница. В России люди хлопают всегда, в Европе – когда полет был сложным и опасным.
Стюардесса Кара Малдер опровергала европейское мнение, что в США не принята такая же традиция. Там она есть, но выражается по-другому. Малдер чаще всего слышала аплодисменты от людей, которые летели в отпуск. Объясняла разницу между городами так: «Большинство людей летят в Нью-Йорк по делам или возвращаются домой. Когда вы летите Вегас, цель – вечеринка».
Каждая страна приписывает традицию себе. Возможно, все началось в 1948 году в Цинциннати
Сайт Mic.com проводил исследование явления с акцентом на США. Авторы выяснили, что первые официально известные хлопки после приземления случились в 1948 году. И действительно были не в России. Тогда самолет кружил над аэропортом Цинциннати, а пилоты боролись со сбоями на панели информации о шасси. Приземлились без проблем – салон ответил аплодисментами.
The Washington Post прямо утверждает: нельзя выделить момент, когда все началось. В материале есть отсылка к тому же полету из 1948-го. Эксперт по тенденциям в сфере туризма Даниэль Левин считает так: «Не думаю, что это кому-то принадлежит. Это универсальное выражение, которое можно использовать в разных культурах. Одна из вещей, для понимания которой не нужен язык».
У Lonely Planet выходил отдельный разбор с несколькими выводами. Главный: пассажиры в каждой стране считают, что традиция по аплодисментам есть только у них. Это не так – посты о хлопках публиковали даже жители Пуэрто-Рико. Тут же важно, что традиция не распространена по коротким региональным рейсам. Чаще люди хлопают именно после длительного полета.
В 2018 году «РИА Новости» проводили опрос пилотов вместе с сервисом «Туту.ру». Пилот самолета Константин рассказывал, что во время посадки все максимально сосредоточены. Поэтому пилоты обычно не замечают посторонние звуки, но узнают об аплодисментах пассажиров от бортпроводников. Мнение пилотов: когда самолет уже на стоянке, можно хлопать.
В Ирландии эта традиция обыгрывалась через рекламу бургера McDonald’s. Слова на рекламном щите: «Бургер McMor настолько ирландский, что хлопает, когда самолет приземляется». The Sun рассказывал о традиции через поведение пассажиров в Румынии. В этой стране люди всегда аплодируют, потому что исторически мало летали на самолетах (из-за политики и цен).
Отсылки к аплодисментам использовались в литературе. Писательница Элизабет Асеведо выпускала книгу «Хлопай, когда приземлишься». Это роман в стихах, который рассказывает о катастрофе рейса 587 American Airlines. В 2001 году он выполнялся по маршруту Нью-Йорк – Санто-Доминго. Через две минуты после взлета самолет рухнул – всего погибли 265 человек.