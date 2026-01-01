Елизавета II

Годы жизни
1926-2022
Инфо
Самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории
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Материалы
В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний
#Кохинур
Масштаб похорон Елизаветы II: за самолетом с гробом следили 5 млн человек, очереди на 6 км (даже Бекхэм стоял 10 часов!), отмена операций в больницах
#Елизавета II
Как похороны королевы парализовали английский футбол: все грузовики с телеаппаратурой и отряды полицейских заняты в других местах
#АПЛ
Елизавета II была королевой не только для Британии, но еще для Канады, Австралии и других стран: что такое Содружество наций и какие там связи сегодня
#Великобритания
Шляпы – главная деталь образа Елизаветы II: зачем она их носила и посмотрите на галерею ее нарядов
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#Елизавета II
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Масштаб царствования Елизаветы II – в цифрах: больше 80% британцев родились при ней, 15 премьер-министров, 25000 дней на троне
#Елизавета II
Как Британия готовила план на случай смерти Елизаветы II: в прессе индустрия некрологов на годы вперед, запуск госпротокола фразой «Лондонский мост рухнул»
#Елизавета II
Какой властью обладала королева Великобритании – от объявления войны и чеканки монет до влияния на церковь
#Елизавета II
Королева Англии тоже связана с футболом. Ее любимый клуб − секрет, который 40 лет разгадывает вся страна
#Елизавета II
Какой Елизавета II была в молодости и как пришла к власти: узнала новость о власти среди обезьян в Африке и отошла от политики
#Елизавета II
Елизавета II стала актрисой и сыграла в ролике с медвежонком Паддингтоном: он испортил чаепитие, она – достала из сумки сэндвич с мармеладом
#Елизавета II
Правнук королевы Елизаветы II корчил рожи, кривлялся, затыкал уши на юбилее ее правления – теперь он звезда соцсетей
#Елизавета II