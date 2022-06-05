Елизавета II стала актрисой и сыграла в ролике с медвежонком Паддингтоном: он испортил чаепитие, она – достала из сумки сэндвич с мармеладом

Медвежонок Паддингтон – важная часть культуры Великобритании. Сама Елизавета говорила: «Это мой любимый персонаж. Он подчеркивает дружелюбность и открытость англичан. Я бы назвала его нашей национальной гордостью».

Книгу о медвежонке Паддингтоне написал Майкл Бонд в 1958 году. В 2010-м британские издательства подсчитали количество проданных книг: оказалось, что рассказ про Паддингтнона напечатали в 30 млн книгах и выпустили их на 30 разных языках. А Бонд в том же году говорил: «Великобританию охватила настоящая волна медвежонка. Я встречаю игрушки буквально в каждом магазине. Меня узнают на улицах и спрашивают: «А это вы написали книгу?» Я надеялся, что подарю радость детям. Так получилось, что я создал национального персонажа, которого знают далеко за пределами Англии».

По мотивам книги о Паддингтоне снято 4 мультфильма и два полноценных фильма. Режиссер первого фильма Пол Кинг говорил, что до начала съемок он всегда интересовался: почему нет ни одного полнометражного фильма про Паддингтона. Кстати, персонаж из его фильма – образ Паддингтона в том ролике с королевой Елизаветой.

Британские медиа, проводящие опросники, говорят, что этот персонаж значительно популярнее знаменитого лондонского колеса обозрения London Eye. Приезжая в Лондон, туристы по всему миру спрашивают о местонахождении памятника Паддингтону (в Leicester Square). Газета The Guardian в 2018 году писала:

«Паддингтон – самый популярный персонаж в Великобритании. Конечно, после королевы. Каждый ребенок и каждый медвежонок знает его. В каждом доме есть минимум одна книга про Паддингтона. В этом нет ничего удивительного: медвежонок несет добро и приятные эмоции. Это и привлекает людей со всего мира – всем нам не хватает тепла».