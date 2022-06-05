Елизавета II стала актрисой и сыграла в ролике с медвежонком Паддингтоном: он испортил чаепитие, она – достала из сумки сэндвич с мармеладом
Начало июня в жизни королевы Елизаветы II:
- 2 июня – отметила 70 лет на троне;
- 4 июня – снялась в ролике с медвежонком Паддингтоном и стала звездой соцсетей.
Вот ролик:
Если вы не можете посмотреть, то вот небольшие хайлайты:
- Паддингтон пришел к королеве на послеполудненный чай;
- Он случайно наступил на эклер и обрызгал дворецкого;
- Паддингтону неудобно, и он предложил Елизавете сэндвич с мармеладом, который достал из шляпы;
- «У меня тоже такой всегда с собой», – ответила королева Елизавета и достала сэндвич из сумки;
- Дальше Паддингтон снимает шляпу, поздравляет с юбилеем правления, благодарит все и говорит, что вечеринка вот-вот начнется.
Представители Букингемского дворца сказали: «У королевы Елизаветы отличное чувство юмора, поэтому нет ничего удивительного, что она снялась в смешном ролике».
Вот кадр, как королева достает сэндвич:
А вот сам Паддингтон:
Кстати, это всего лишь второй ролик с участием королевы Елизаветы. Перед Олимпиадой-2012 она снялась с Дэниэлом Крэйгом, который сыграл Джеймса Бонда: подлетела на вертолете к «Уэмбли» и спрыгнула с него.
Медвежонок Паддингтон – важная часть культуры Великобритании. Сама Елизавета говорила: «Это мой любимый персонаж. Он подчеркивает дружелюбность и открытость англичан. Я бы назвала его нашей национальной гордостью».
Книгу о медвежонке Паддингтоне написал Майкл Бонд в 1958 году. В 2010-м британские издательства подсчитали количество проданных книг: оказалось, что рассказ про Паддингтнона напечатали в 30 млн книгах и выпустили их на 30 разных языках. А Бонд в том же году говорил: «Великобританию охватила настоящая волна медвежонка. Я встречаю игрушки буквально в каждом магазине. Меня узнают на улицах и спрашивают: «А это вы написали книгу?» Я надеялся, что подарю радость детям. Так получилось, что я создал национального персонажа, которого знают далеко за пределами Англии».
По мотивам книги о Паддингтоне снято 4 мультфильма и два полноценных фильма. Режиссер первого фильма Пол Кинг говорил, что до начала съемок он всегда интересовался: почему нет ни одного полнометражного фильма про Паддингтона. Кстати, персонаж из его фильма – образ Паддингтона в том ролике с королевой Елизаветой.
Британские медиа, проводящие опросники, говорят, что этот персонаж значительно популярнее знаменитого лондонского колеса обозрения London Eye. Приезжая в Лондон, туристы по всему миру спрашивают о местонахождении памятника Паддингтону (в Leicester Square). Газета The Guardian в 2018 году писала:
«Паддингтон – самый популярный персонаж в Великобритании. Конечно, после королевы. Каждый ребенок и каждый медвежонок знает его. В каждом доме есть минимум одна книга про Паддингтона. В этом нет ничего удивительного: медвежонок несет добро и приятные эмоции. Это и привлекает людей со всего мира – всем нам не хватает тепла».