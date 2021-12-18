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#АПЛ #Арсенал #Лидс

Матч «Лидс» – «Арсенал» чудом уцелел в почти отмененном туре АПЛ и напомнил молодежную лигу: 20-летние забивали, 15-летний сидел в запасе

вчера, 22:29
Михаил Морозов

АПЛ

Предрождественский тур в АПЛ – просто расстройство. Шесть матчей отменены из-за вспышки коронавируса, еще три – под вопросом. Каким-то образом матч «Лидс»«Арсенал» все же удалось провести, но все равно для одного из клубов это превратилось в мучение.

Несчастный «Лидс» пострадал из-за эпидемии. И совсем не ковида, а травм.

❌ Центральный защитник Стрейк – не играет с конца ноября, потому что лечит бедро.      

❌ Филипс – помните этого крутого опорника по Евро? С начала декабря страдает из-за травмы бедра.

❌ Бэмфорд (2+2 по «гол плюс пас» за сезон – негусто, но хоть что-то) свалился в начале декабря из-за травмы сухожилия.

❌ В начале декабря слег и Родриго – болит ахилл.

❌ Примерно с того же времени нездоров капитан Купер.

❌ Джеймс – основной вингер – травмировался в недавней игре с «Ман Сити».

❌ Шеклтон – та же история.

❌ Крессуэлл вообще только что получил травму плеча.

❌ Еще и Льоренте слег с травмой перед самой игрой.

🟥 А Фирпо перебрал желтых, так что при всем желании играть ему нельзя.

«Лидс» в таблице располагается неподалеку от зоны вылета, а в прошлом матче получил 0:7 от «Ман Сити». Тогда уже начинался кошмар с составом, но сейчас все даже хуже.

www.imago-images.de / Global Look Press

И на матч с «Арсеналом» Марсело Бьелса поставил:

🧒 20-летнего защитника Коди Драме, который впервые вышел в АПЛ в старте.

🧒 19-летнего форварда Джо Гелхардта, для которого это всего второй старт в АПЛ.

🧒 Девять запасных, самому старшему из которых – 21 год.

🧒 Парня по имени Арчи Грэй (среди запасных). Он – 2006 года рождения. Ему всего 15 лет. И он мог стать самым молодым игроком в истории АПЛ.

Все те же проблемы навалились и в самом матче. Уже на 31-й минуте Бьелса заменил очередного травмированного игрока. Счет к тому времени уже был 0:2, а стал вообще 0:3 по итогам первого тайма.

🌪️ Дублем у «Арсенала» отметился 20-летний Мартинелли.

🌪️ Еще один гол забил 20-летний Сака.

🌪️ А пенальти у «Лидса» заработал как раз 19-летний Гелхардт. «Лидс» размочил – 1:3.

🌪️ Четвертый гол у «Арсенала» забил 21-летний Смит-Роу.

Вот как вышло:

Матч завершен
Лидс
Лидс
Рафинья 74'
1:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Мартинелли 16'
Мартинелли 29'
Сака 43'
Смит-Роу 84'

Если лига не уйдет на перерыв, то ужас «Лидса» наверняка продолжится – там дальше в гостях «Ливерпуль». Но к следующим матчам против «Астон Вилла» и «Бернли» в составе наверняка кто-то оживет. А пока – 3:14 за последние три матча.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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