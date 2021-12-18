Матч «Лидс» – «Арсенал» чудом уцелел в почти отмененном туре АПЛ и напомнил молодежную лигу: 20-летние забивали, 15-летний сидел в запасе

Предрождественский тур в АПЛ – просто расстройство. Шесть матчей отменены из-за вспышки коронавируса, еще три – под вопросом. Каким-то образом матч «Лидс» – «Арсенал» все же удалось провести, но все равно для одного из клубов это превратилось в мучение.

Несчастный «Лидс» пострадал из-за эпидемии. И совсем не ковида, а травм.

❌ Центральный защитник Стрейк – не играет с конца ноября, потому что лечит бедро.

❌ Филипс – помните этого крутого опорника по Евро? С начала декабря страдает из-за травмы бедра.

❌ Бэмфорд (2+2 по «гол плюс пас» за сезон – негусто, но хоть что-то) свалился в начале декабря из-за травмы сухожилия.

❌ В начале декабря слег и Родриго – болит ахилл.

❌ Примерно с того же времени нездоров капитан Купер.

❌ Джеймс – основной вингер – травмировался в недавней игре с «Ман Сити».

❌ Шеклтон – та же история.

❌ Крессуэлл вообще только что получил травму плеча.

❌ Еще и Льоренте слег с травмой перед самой игрой.

🟥 А Фирпо перебрал желтых, так что при всем желании играть ему нельзя.

«Лидс» в таблице располагается неподалеку от зоны вылета, а в прошлом матче получил 0:7 от «Ман Сити». Тогда уже начинался кошмар с составом, но сейчас все даже хуже.