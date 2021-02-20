Любитель придумал о себе сайт и копировал отчеты об игре Анелька. Однажды контракт с реальным клубом сорвали фанаты

Все это время он жил в Париже и работал в McDonalds. Ради оформления галереи на сайте Аксельрод пробрался на «Парк дэ Пренс» и сделал несколько фото в форме на фоне поля и логотипов «ПСЖ».

Он писал командам из АПЛ и Серии А. Однажды даже отправил письмо Венгеру

Схема-обманка Аксельрода простая. Сначала он писал в расположения клубов с фейковой почты – якобы это обращался агент. Затем, если из команд отвечали, он отправлял им сайт с обзорами своих матчей (точнее, матчей Анелька). Он не предлагал сразу контракт, он набивался на просмотр.

Кому писал Аксельрод. Сначала в Италию – «Фиорентине», «Интеру», «Милану» и «Лацио». Потом, когда те отказали, стучался в Англию. В «Челси» и «Манчестер Сити» послали сразу.

Аксельрод как-то добыл контакт главного скаута «Арсенала» Стива Роули и написал ему. Тот не ответил лично, зато Аксельрод получил письмо от сотрудников академии. Там говорилось:

«Дорогой мистер Аксельрод. Главный скаут Стив Роули сейчас не в расположении клуба. Но от лица его заместителей отвечаем: чтобы правильно оценить кандидатов в наши юношеские команды, мы всегда запрашиваем видео с игровыми моментами на поле. Либо у предыдущих клубов, либо у самих футболистов и его представителей.

Мы не получили видео от «ПСЖ». Вы нам тоже не предоставили никаких роликов. К сожалению, мы вынуждены отказать вам, потому что не можем оценить ваши способности».

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Другие истории из просмотров Аксельрода:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Суиндон» пригласил его на просмотр. На двухсторонке он не забил ни одного гола и один раз пнул мяч себе в лицо. В итоге его сразу же выгнали.

На следующий день он пришел на открытую тренировку команды. Тренеру «Суиндона» Энди Кингу понравилась его настойчивость, и он оставил Аксельрода в команде до первого товарищеского матча. В той игре Аксельрод вышел на 20 минут и дважды коснулся мяча.

Провал.