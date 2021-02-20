Любитель придумал о себе сайт и копировал отчеты об игре Анелька. Однажды контракт с реальным клубом сорвали фанаты
«Софийский ЦСКА почти подписал меня. Они предложили мне контракт на 15 тысяч евро в месяц. Я согласился. Только потом фанат ЦСКА написал на форум фанатов «ПСЖ» и спросил, кто я. Разумеется, никто не знал.
Тогда этот фанат ЦСКА рассказал о моем вранье всем болгарским журналистам. На следующий день меня выгнали . Я был близок к профессиональному клубу как никогда. Очень печально».
Это слова французского игрока-любителя Грегора Аксельрода. Он всю жизнь мечтал о профессиональной карьере. Для этого врал топ-клубам, что он – восходящая звезда «ПСЖ». Он даже сделал для этого фейковый сайт, на котором писал фейковые отчеты о своих фейковых достижениях.
Детская травма, которая сформировала навязчивую мечту
Аксельрод родился в Париже и с раннего детства мечтал о большой карьере. В этом ему помогал папа, который, когда сыну исполнилось 5, отдал его в футбольную школу. В 10 лет он впервые сыграл на глазах отца.
Позже Аксельрод вспоминал момент:
«Мы играли против сильной команды и проиграли 0:4. Когда мы ехали домой, папа сказал мне: «Грег, я так расстроен. Ты был очень плох. Я больше не хочу видеть тебя на поле».
Я был в шоке. Ему сказал: «Ладно». А сам прорыдал всю ночь».
В 10 лет он ушел из футбольной школы – выгнали с формулировкой «недостаточно талантливый». Дальше (до 18) ему отказывали клубы по той же причине. Он говорил:
«Я хотел стать профессиональным игроком. Но мне отказывали. Это сильно било по мне психологически. Я играл за «ПСЖ». Это любительский клуб с именитым названием. Мы играли в худшей лиге».
В старших классах ему пришла идея – создать фейковый сайт и писать про себя. Дальше он:
- Назвал себя игроком «ПСЖ» (точнее: «Молодой и перспективным игроком из «ПСЖ»).
- Готовил послематчевые отчеты про себя. Брал тексты про Анелька, копировал их, исправлял фамилию Анелька на свою и размещал их на сайте.
- К 19 годам он накопил много текстов про себя, и в голове Аксельрода возникла еще одна идея – набиваться к топ-клубам через выдуманную историю.
Все это время он жил в Париже и работал в McDonalds. Ради оформления галереи на сайте Аксельрод пробрался на «Парк дэ Пренс» и сделал несколько фото в форме на фоне поля и логотипов «ПСЖ».
Он писал командам из АПЛ и Серии А. Однажды даже отправил письмо Венгеру
Схема-обманка Аксельрода простая. Сначала он писал в расположения клубов с фейковой почты – якобы это обращался агент. Затем, если из команд отвечали, он отправлял им сайт с обзорами своих матчей (точнее, матчей Анелька). Он не предлагал сразу контракт, он набивался на просмотр.
Кому писал Аксельрод. Сначала в Италию – «Фиорентине», «Интеру», «Милану» и «Лацио». Потом, когда те отказали, стучался в Англию. В «Челси» и «Манчестер Сити» послали сразу.
Аксельрод как-то добыл контакт главного скаута «Арсенала» Стива Роули и написал ему. Тот не ответил лично, зато Аксельрод получил письмо от сотрудников академии. Там говорилось:
«Дорогой мистер Аксельрод. Главный скаут Стив Роули сейчас не в расположении клуба. Но от лица его заместителей отвечаем: чтобы правильно оценить кандидатов в наши юношеские команды, мы всегда запрашиваем видео с игровыми моментами на поле. Либо у предыдущих клубов, либо у самих футболистов и его представителей.
Мы не получили видео от «ПСЖ». Вы нам тоже не предоставили никаких роликов. К сожалению, мы вынуждены отказать вам, потому что не можем оценить ваши способности».
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Другие истории из просмотров Аксельрода:
🏴 «Суиндон» пригласил его на просмотр. На двухсторонке он не забил ни одного гола и один раз пнул мяч себе в лицо. В итоге его сразу же выгнали.
На следующий день он пришел на открытую тренировку команды. Тренеру «Суиндона» Энди Кингу понравилась его настойчивость, и он оставил Аксельрода в команде до первого товарищеского матча. В той игре Аксельрод вышел на 20 минут и дважды коснулся мяча.
Провал.
🏴 Аксельрод выбил рекомендательную записку от «Суиндона», но даже с ней «Норвич» не взял его к себе. Там тоже не оценили скиллы футболиста.
🏴 «Борнмут» вроде бы был готов подписать контракт с ним, но не позволило тяжелое финансовое положение команды.
🇲🇹 У Аксельрода были предложения от команд из Мальты и Люксембурга. Он говорил: «Я сразу же отказывал. Меня не интересовали маленькие клубы».
Трансфер в ЦСКА сорвался из-за внимательного фаната
Спустя полгода со старта поисков клуба Аксельрод получил приглашение от софийского ЦСКА – клуб звал его на недельный просмотр. Он съездил в Болгарию, впечатлил тренеров и игроков и получил официальное предложение на 15 тысяч евро в месяц.
Историю разрушил один фанат ЦСКА. Он зашел на форум фанатов «ПСЖ» и спросил их мнение о Аксельроде. Те просто сказали, что такой футболист никогда не играл за «ПСЖ». Тогда фанат связался с топовыми спортивными журналистами Болгарии и попросил рассказать их об этом обмане.
На следующий день ЦСКА отказался от Аксельрода.
«Они сфотографировали меня в клубной майке. Мы согласовали контракт. И ЦСКА даже показал мою фотографию на сайте.
Но мою мечту уничтожили фанаты «ПСЖ». Они просто не знали обо мне. Когда я пришел на следующий день на командный завтрак, мне намекнули, что лучше уйти».
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Аксельрод ездил в Кувейт, пробовался в Бельгии, Уэльсе. Transfermarkt пишет, что он даже заезжал в «ПСЖ В». В итоге в январе-2011 он подписал контракт с «Миссисагой» из второго канадского дивизиона и завершил карьеру через год.
После ухода из спорта Грегор Аксельрод занялся агентской деятельностью и написал книгу «Стать профи любой ценой», в которой призывал молодежь не отказываться от мечты и пробиваться в команды.
Сейчас Аксельрод часто рассказывает свою историю в интервью французским медиа и появляется в эфирах спортивных программ.