Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали
1995-й год. В офисы сразу нескольких клубов АПЛ и Чемпионшипа начал звонить Джордж Веа.
Гарри Реднапп тогда тренировал «Вест Хэм». Он говорил: «Мне постоянно звонил Джордж Веа. Я спрашивал: «Милый Джорджи, ты что, хочешь сыграть за нас?» Он отвечал: «Нет, у меня есть для тебя классный игрок». Звучало очень убедительно».
Тони Пулис работал в «Джиллингеме». Вот что он говорил: «Мы были шокированы, когда нам звонил Веа. Вы представляете, он знал наш клуб! Он говорил, что у него есть классный игрок для нас. Окей, мы согласились. Этот парень опасался пустышкой».
В «Порт Вейле» тоже повелись на просьбу Веа и даже выпустили его в матче молодежной команды против юношей из «Мидлсбро», но реакция такая же: пацан не вывез. Спортивный директор клуба Билл Лодей даже потом говорил:
«Один из помощников тренера был настолько разочарован, что даже сказал парню: «Знаешь, ты настолько выносливый, что устанешь после партии в шахматы».
Осенью 1995-го английские команды несколько месяцев получали звонки от Джорджа Веа. Истории разные: одним он предлагал хорошего друга, с которым вместе тренировался в «ПСЖ». Другим – двоюродного брата из Сенегала, с которым тоже выступал в «ПСЖ». При этом имя Джордж Веа называл одно – Али Диа.
На самом деле в клубы звонил никакой не Веа, а сам Али Диа, представившись звездным футболистом. Диа предлагал себя, называл 18-летним парнем, хотя на тот момент ему было уже 30 лет. Иногда клубы не верили и обрывали разговор. Иногда приглашали юношу на просмотр. «Саутгемптон» поверил мошеннику, тоже пригласил его на просмотр и подписал контракт.
Пранк не раскусил бывший тренер «Саутгемптона» Грэм Сунесс. В октябре-1996 травмы срубили его важнейших игроков. Мэтт Ле Тиссье играл на уколах. Сунесс в отчаянии пригласил на тренировки фальшивого Веа.
Ле Тиссье говорил:
«Это было очень смешно. Парень бегал по полю и не знал, что от него хотят. Я как-то спросил, на какой позиции он играет. Оказалось, в полузащите. Но он все время стоял у чужих ворот и игнорировал оборону.
После 10 минут двухсторонки он устал. Я подумал: «Боже, ты же умрешь прямо на поле». Но Грэм почему-то оставил его и даже вписал в заявку. Мы тогда обалдевали всей командой».
1 ноября 1996 года Диа подписал полугодичный контракт с «Саутгемптоном». 23 ноября дебютировал в АПЛ. Сунесс включил его в заявку на матч с «Лидсом». Еще в первом тайме доломался Ле Тиссье. У «Саутгемптона» просто не было игроков в нападении – тогда Сунесс выпустил Диа.
Диа отыграл на поле 53 минуты, коснулся мяча 28 раз и ни разу не пробил по воротам. Самый показательный момент случился в конце первого тайма: когда он пытался ударить головой, промахнулся и свалился на задницу.
Ле Тиссье говорил:
«Мы смотрели на него и говорили одновременно: «Это же Бемби на льду. Он был настолько нелеп, что мы просто смеялись. Я даже предположил, что парня специально подослал «Лидс». Но нет: он даже похлопал по эмблеме «Саутгемптона», когда уходил на замену».
Сунесс не выдержал цирк и заменил Диа во втором тайме. Есть две версии, что было дальше:
1. Ле Тиссье чуть не подрался с Диа в раздевалке, а Сунесс разнимал их. Потом Сунесс обратился к Диа: «Молись, чтобы эту историю никто не узнал».
2. После замены Сунесс сразу же сказал Диа: «Ты особо не радуйся – чтоб я тебя больше здесь не видел».
Через два года у Сунесса в прямом эфире на Sky спросили, что же действительно было. Тот отказался рассказывать: «Я лишь помню, что он очень мало касался мяча».
Сам Диа защищал себя: «Я никогда не представлялся Веа. Я очень уважаю его, чтобы так поступать. Мой переход сделал агент – вот и все. «Саутгемптон» взял меня, потому что оценил мои способности».
Диа остался в Англии, сыграл 10 матчей за полупрофессиональный клуб «Гейтсхед» и закончил с футболом. В 32 он поступил на факультет бизнеса, закончил универститет со степенью магистра и работает до сих пор специальности.
Четыре года назад английские журналисты попробовали выследить Диа. Вот что узнали:
1. В 2005-м он вместе с семьей переехал в Лондон. Диа попробовал пристроить своего сына в школу «Вест Хэма», но там отказали.
2. На самом деле его зовут не Али Диа, а Алу Дуа.