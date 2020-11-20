Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали

1995-й год. В офисы сразу нескольких клубов АПЛ и Чемпионшипа начал звонить Джордж Веа.

Гарри Реднапп тогда тренировал «Вест Хэм». Он говорил: «Мне постоянно звонил Джордж Веа. Я спрашивал: «Милый Джорджи, ты что, хочешь сыграть за нас?» Он отвечал: «Нет, у меня есть для тебя классный игрок». Звучало очень убедительно».

Тони Пулис работал в «Джиллингеме». Вот что он говорил: «Мы были шокированы, когда нам звонил Веа. Вы представляете, он знал наш клуб! Он говорил, что у него есть классный игрок для нас. Окей, мы согласились. Этот парень опасался пустышкой».

В «Порт Вейле» тоже повелись на просьбу Веа и даже выпустили его в матче молодежной команды против юношей из «Мидлсбро», но реакция такая же: пацан не вывез. Спортивный директор клуба Билл Лодей даже потом говорил:

«Один из помощников тренера был настолько разочарован, что даже сказал парню: «Знаешь, ты настолько выносливый, что устанешь после партии в шахматы».