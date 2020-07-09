Голландский журналист вскрыл схему мошенника-футболиста, который ездил по миру и обманом выбивал у клубов контракты

Главный редактор нидерландского Vice Sport Сэм ван Раалте часто находит трешовые истории о странных игроках. Как-то он обнаружил голландского футболиста в клубе «Динамо-Авто» из Приднестровья (непризнанная республика на территории Молдавии). Но он лишь числился в команде и не сыграл ни разу. Ван Раалте изучил, как его туда занесло.

И обнаружил триллер.

Эту историю ван Раалте затем рассказал изданию The Athletic.

Футболистом оказался 25-летний Бернио Верхаген. Десять лет назад он играл в академии «Виллем II», но без достижений. Верхаген пришел на подкаст к ван Раалте и рассказал, как в Молдавии плохо с дорогами и как партнеры в раздевалке удивлялись, какой огромный у него член.

А ноль матчей, потому что на тренировках слишком холодно и он не смог адаптироваться. Потом возникла какая-то проблема с агентом, и Верхаген разорвал контракт с «Динамо-Авто».

Но их тренер Игорь Добровольский говорит, что с таким футболистом не работал. Клуб удалил с сайта новость о подписании Верхагена и отказался от комментариев.