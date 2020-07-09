Голландский журналист вскрыл схему мошенника-футболиста, который ездил по миру и обманом выбивал у клубов контракты
Главный редактор нидерландского Vice Sport Сэм ван Раалте часто находит трешовые истории о странных игроках. Как-то он обнаружил голландского футболиста в клубе «Динамо-Авто» из Приднестровья (непризнанная республика на территории Молдавии). Но он лишь числился в команде и не сыграл ни разу. Ван Раалте изучил, как его туда занесло.
И обнаружил триллер.
Эту историю ван Раалте затем рассказал изданию The Athletic.
Футболистом оказался 25-летний Бернио Верхаген. Десять лет назад он играл в академии «Виллем II», но без достижений. Верхаген пришел на подкаст к ван Раалте и рассказал, как в Молдавии плохо с дорогами и как партнеры в раздевалке удивлялись, какой огромный у него член.
А ноль матчей, потому что на тренировках слишком холодно и он не смог адаптироваться. Потом возникла какая-то проблема с агентом, и Верхаген разорвал контракт с «Динамо-Авто».
Но их тренер Игорь Добровольский говорит, что с таким футболистом не работал. Клуб удалил с сайта новость о подписании Верхагена и отказался от комментариев.
После выхода подкаста ван Раалте получил два письма. В одном говорилось, что Верхаген действительно играет на любительском уровне, но отвратительно. А в другом автор письма просил не доверять историям Верхагена.
Ван Раалте позвонил самому Верхагену – кто мог о нем плохо написать? Верхаген повесил трубку, но ван Раалте продолжил следить за его карьерой. В течение года тот сменил три клуба.
Сначала – в ЮАР. За «Кейптаун Сити» он ни разу не сыграл и через месяц уехал. А клуб удалил из соцсетей фото, на котором Верхаген улыбался с их президентом.
Далее – чилийский «Аудакс Итальяно». Клуб писал в пресс-релизе, что купил Верхагена за счет богатых международных связей. 61 день в команде, ноль матчей.
А в конце года Верхагена подписал клуб из Дании «Виборг». «У него есть уникальные навыки. Этого форварда нам рекомендовали люди, близкие к клубу. Думаю, мы раскроем его потенциал», – хвастался спортивный директор Джеспер Фредберг. Верхаген уехал домой через 19 дней.
Молдавия, ЮАР, Чили, Дания. За один год. И никого нигде не смутило, что Верхаген в последний раз играл в восьмом голландском дивизионе. Хотя все эти клубы отрицают, что платили Верхагену. Они заключали контракт, но не вносили его в зарплатную ведомость.
А все, кто с играл с Верхагеном, отзывались о нем так:
«Верхаген сыграл товарищеский матч, и мы удивились, насколько он ужасен».
«Он был максимум быстр. Не более».
Перед переходом в «Виборг» ван Раалте снова позвонил Верхагену и попытался узнать, какой агент организует все его трансферы. Верхаген попросил «не беспокоить его больше с этой херней». И пригрозил судом, когда ван Раалте опубликовал новые подкасты о странных путешествиях Верхагена.
Ван Раалте и датская пресса стали разбираться, как такие переходы вообще возможны. А «Виборг» заявил, что стал жертвой мошенничества с подделкой документов и кражей личных данных. Клуб передал дело датской полиции.
Сначала датская газета BT разобралась, как Верхаген перешел в «Кейптаун». Директор агентства Stella Group (ее клиент – Гарет Бэйл) Мо Синух предложил «Кейптауну» игрока, который скоро уедет в Китай на большие деньги, а сейчас ему нужна практика. «Кейптаун» решил, что круто построить отношения с таким агентством и игроком – пусть приезжает.
Этот игрок уже потренировался с новым клубом, но тут в клуб позвонил Мо Синух. Настоящий. Оказывается, он с ними не контактировал. А «Кейптаун» повелся на имейл, где на аватарке адресата стояло фото Синуха из интернета.
С «Аудакс Итальяно» похожая история. Сделка без обязательств. Переезд в Китай. Шанс подружиться с богатым агентством. А тут еще добавилось письмо якобы от «Аякса» (с орфографическими ошибками, которые сначала никто не заметил). Этот «Аякс» предложил сотрудничество – но сначала пристройте Верхагена, которого рекомендовал сам Мо Синух.
С ноября 2019-го приключения Верхагена закончились. Он попал в тюрьму. И не из-за мошенничества. Он насильно тащил девушку рядом с железнодорожным киоском. Это попало на камеры.
Его девушка Найарет Мучи (он забрал ее с собой из Чили) рассказала, что он издевался над ней и удерживал в датской гостинице:
«Верхаген – ужасный манипулятор. Он позировал передо мной в костюме «Копенгагена», доказывая мне, что играет за него. Никогда бы не подумала, что люди могут так лгать».
Во время перевода из одного исправительного учреждения в другое Верхаген сбежал. В инстаграме он оставил ложный след, написав, что направляется в Швецию. Но через 12 часов полиция его поймала. Суд предъявил десять обвинений, включая насилие, угрозы и грабеж.
24 июня 2020-го суд приговорил Верхагена к 15 месяцам тюрьмы. Но дело о мошенничестве еще рассматривается. Верхаген говорит, что шокирован, как его обдурил фейковый Мо Синух.