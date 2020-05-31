- Чими Авила
- Примера
- Аргентина
- Футбол
- Анхель Корреа
- Осасуна
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
Для Эсекьеля Авилы (или просто Чими Авилы) сезон-2019/20 – лишь третий в европейском футболе и первый в «Осасуне». За год он стал лучшим форвардом команды и забил в лиге больше Гризманна, Мораты и других уважаемых мужчин. Главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасате говорит: «Не знаю, как бы мы играли, если бы не Чими. Нам очень повезло, что мы взяли такого классного игрока за небольшую цену».
Его путь туда – адреналиновая смесь криминала, отчаяния, любви, веры и удачи.
Авила рос среди пуль и бандитов. Однажды он сам попытался ограбить спортивного директора
Детство Чими Авилы – это история про бедность. Он рос в многодетной семье. Денег нет. Отец ушел. Мама сутками на работе. Сам Авила с десяти лет работал на стекольной фабрике, в продуктовом магазине, на рынке.
Вокруг – криминал.
«В моем окружении были только хорошие люди. Но все они выбирали плохой путь по одной причине – денег нет вообще. Ты хочешь поступить в институт, но нехватка финансов заставляет тебя пробовать наркотики и совершать преступления. Многие славные друзья погибали в разборках банд или перестрелках с полицией».
В клуб «Тиро Федераль» Авила попал в 11 лет. Клубная база – в 30 минутах езды от дома. Денег на автобусный билет иногда не хватало. Поэтому Авила ездил на тренировки на лошади – доставал ее с фермы бабушки. Он останавливался в двух кварталах от базы, привязывал лошадь во дворе (рядом с домом друзей) и уходил на тренировку. Это чтобы одноклубники не смеялись.
Подростком Маурисио Почеттино позвал его в «Эспаньол»: лично приезжал на юношеские турниры Авилы и договорился с мамой. Авила пробыл в Барселоне шесть месяцев, но не получил разрешение на учебу в стране и вернулся в Аргентину. Там его ждал только родной и пыльный «Тиро Федераль».
«Меня все устраивало в «Тиро». Но мы были очень бедными. Иногда мы тренировались с лопнувшими мячами, заклеенными скотчем, потому что не могли купить новые».
В 2012-м Авила с парой молодых игроков влез в офис «Тиро Федераля». Там они попытались вскрыть сейф спортивного директора. Их поймал охранник. Авила сел в изолятор на несколько дней. Клуб не выгнал его и оставил на контракт, но срезал почти всю зарплату и запретил тренировки. Судебные разбирательства по делу Авилы длились два года. От тюрьмы он спасся.
Все это время он сидел без футбола. Клуб не слушал. Другие не хотели. Денег снова нет. Плюс рядом молодая жена. Авила брался за любую работу: охранял ночной клуб, собирал бутылки и металл, строил дома, подметал дворы и работал на фермах.
«Я благодарен всем, кто был рядом. Это очень сложный период жизни. Но он закалил меня и сделал сильнее».
Когда новорожденная дочь попала в реанимацию, Авила поверил в бога и отказался от дела с оружием
В 2013-м родилась дочь. Через десять дней она попала в реанимацию – респираторно-синцитиальный вирус (инфекция дыхательных путей). Обычная больница не помогала, на частную не было денег. Авила обратился к «Тиро Федералю» – клуб тоже не помог. Тогда союз футболистов Росарио насобирал небольшую сумму.
Об этом периоде жизни Авила говорит:
«Я никогда особо не верил в бога. Но когда началось лечение дочери, я много плакал и молился. Мне помогли добрые люди. И нам помог бог. Когда моя малышка вышла из больницы, я снова заплакал. Но уже от счастья.
Я работал и тренировался самостоятельно. В это время жена с утра и до вечера была в больнице. Я ездил 30 километров до небольшого спортивного центра на велосипеде и экономил деньги, которые мог потратить на такси или автобус. Эта великая женщина должна выпить чашечку кофе даже в самое сложное время».
Однажды знакомый с района предложил съездить на какое-то дело и получить гонорар. Что за дело – не сказал. Это очень смутило Авилу, поэтому он отказался. Потом он увидел, как перед отъездом парни загружали оружие.
«Я почти согласился, но что-то подсказало мне отказаться. Двух человек арестовали через три месяца».
Контракт с «Тиро» истек в 2015-м. С новой командой помог Анхель Корреа (он сейчас в «Атлетико»), с которым они дружили и вместе играли в юношеских сборных. Он поговорил с «Сан-Лоренцо» и правильно рассказал о друге.
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Еще пара фактов в историю Авилы:
• За два года судов он лишь однажды удачно вел переговоры с новым клубом. Было предварительное соглашение с кем-то из МЛС, но травма все испортила.
• Из Аргентины в испанскую «Уэску» его позвал бывший вратарь «Атлетико» Лео Франко, с которым они вместе играли в «Сан-Лоренцо». Авила провел в «Уэске» в аренде два сезона, но клуб не выкупил его из-за нехватки финансов. Все это время семья жила в Аргентине.
• «Осасуна» выкупила Авилу за 2,7 миллиона евро, и туда семья уже поехала с ним. Но сначала жена не хотела улетать из Аргентины из-за аэрофобии и просила либо найти клуб рядом с домом, либо уехать без нее. Помогло снотворное: на весь полет она отключилась.
• Сейчас Авила залечивает травму крестообразных связок.