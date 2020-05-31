Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании

В 2012-м Авила с парой молодых игроков влез в офис «Тиро Федераля». Там они попытались вскрыть сейф спортивного директора. Их поймал охранник. Авила сел в изолятор на несколько дней. Клуб не выгнал его и оставил на контракт, но срезал почти всю зарплату и запретил тренировки. Судебные разбирательства по делу Авилы длились два года. От тюрьмы он спасся.

Все это время он сидел без футбола. Клуб не слушал. Другие не хотели. Денег снова нет. Плюс рядом молодая жена. Авила брался за любую работу: охранял ночной клуб, собирал бутылки и металл, строил дома, подметал дворы и работал на фермах.

«Я благодарен всем, кто был рядом. Это очень сложный период жизни. Но он закалил меня и сделал сильнее».

Когда новорожденная дочь попала в реанимацию, Авила поверил в бога и отказался от дела с оружием

В 2013-м родилась дочь. Через десять дней она попала в реанимацию – респираторно-синцитиальный вирус (инфекция дыхательных путей). Обычная больница не помогала, на частную не было денег. Авила обратился к «Тиро Федералю» – клуб тоже не помог. Тогда союз футболистов Росарио насобирал небольшую сумму.

Об этом периоде жизни Авила говорит:

«Я никогда особо не верил в бога. Но когда началось лечение дочери, я много плакал и молился. Мне помогли добрые люди. И нам помог бог. Когда моя малышка вышла из больницы, я снова заплакал. Но уже от счастья.

Я работал и тренировался самостоятельно. В это время жена с утра и до вечера была в больнице. Я ездил 30 километров до небольшого спортивного центра на велосипеде и экономил деньги, которые мог потратить на такси или автобус. Эта великая женщина должна выпить чашечку кофе даже в самое сложное время».

Однажды знакомый с района предложил съездить на какое-то дело и получить гонорар. Что за дело – не сказал. Это очень смутило Авилу, поэтому он отказался. Потом он увидел, как перед отъездом парни загружали оружие.

«Я почти согласился, но что-то подсказало мне отказаться. Двух человек арестовали через три месяца».