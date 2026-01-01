Анхель Корреа

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Корреа и Врсалько из «Атлетико» заразились коронавирусом. Матч с «РБ Лейпциг» – 13 августа
#Атлетико
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Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
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