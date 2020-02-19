От лагеря беженцев в Африке до звезды тиктока – это путь молодого канадца из «Баварии»

«Я был маленьким, но помню, как волновалась моя мама, как всегда уставал папа. Когда меня пригласили на просмотр в школу, я понял, что хочу сделать карьеру в футболе, что я должен попытаться ради родителей. В итоге у меня вроде бы получается. Я запомнил, на какие жертвы они шли. И я пообещал себе: сделаю все, чтобы этого никогда с нами не повторилось».

Переход Дэвиса – рекорд для футболиста из МЛС. Сейчас он мечтает об основе «Баварии» и вирусится в тиктоке

10 миллионов евро или приблизительно 15 миллионов долларов – рекордный исходящий трансфер МЛС.

«Бавария» покорила меня настойчивостью. Они звонили мне, в клуб, моим родителям. На первой встрече представитель «Баварии» сказал, что не обещает мне сразу же места в старте – придется работать. Но если я закреплюсь, то у меня будет большая карьера. Это меня и подкупило».

Дэвис в «Баварии» уже год. За это время он дебютировал за взрослую команду, сыграл в сумме 24 матча, забил первый клубный автогол в Кубке Германии за 47 лет и нахватал массу респектов от одноклубников. Сейчас Дэвис дружит с Гнабри и Команом. Он принципиально отказывается от модных тусовок, хотя делает все, чтобы попасть в компанию блогеров. Недавно он зарегистрировался в тиктоке и теперь регулярно закидывает туда ролики.

В тиктоке он шутит, поет, публикует нарезки с тренировок, пародирует коллег и рассказывает подписчикам о личной жизни. В его аккаунте 242 тысячи подписчиков, а записи собрали суммарно 3,4 миллиона лайков. «Это просто развлечение. Мне нравится дурачится, делать какие-то веселые штуки. Вот и все. Я футболист, у которого иногда есть время на что-то подобное», – говорит Дэвис.

В среднем посты Дэвиса в тиктоке набирают по 60-80 тысяч лайков. Если что, аккаунты там есть у других звезд «Баварии». Например, у Джерома Боатенга. Там не такой оригинальный контент (посты с тренировок), а самая популярная запись – как Дэвис поет песню Уитни Хьюстон.