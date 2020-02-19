От лагеря беженцев в Африке до звезды тиктока – это путь молодого канадца из «Баварии»
В 2019-м в «Баварию» приехал 18-летний канадский полузащитник Альфонсо Дэвис – «Ванкувер» получил 10 миллионов евро. «Бавария» еще сэкономила: сейчас Transfermarkt оценивает Дэвиса в 40 миллионов.
За идею пригласить Дэвиса в «Баварию» билось все руководство клуба. А о нем много и хорошо говорили профессионалы:
- Главный тренер сборной Канады Джон Хердман: «У Дэвиса большое будущее. Я был рад, когда он уехал из «Ванкувера». Да, это минус для команды, но в Германии из него сделают звезду».
- Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Здорово, что Дэвис присоединился к «Баварии». Через пару лет он станет сенсацией».
- Бывший тренер «Баварии» Нико Ковач: «В лице Альфонсо мы приобрели неограненный алмаз, который хотели заполучить многие другие клубы. Однако ему нужно дать время, чтобы адаптироваться к новому уровню».
Семья Дэвиса бежала от войны и растила сына в криминале
В начале века в Либерии была гражданская война, и многие жители просто бежали из страны. Дебех и Виктория Дэвисы переехали в Гану. Они не нашли постоянный дом и увязли в бюрократических проблемах. Поэтому пару отправили в лагерь для беженцев – там у них родился Альфонсо.
Дебех Дэвис рассказывает о том времени: «Мы даже там не могли быть спокойны. Там все не жили, а выживали. Когда ты ребенок, ты не особо воспринимаешь это – в этом Альфонсо повезло. Но мы видели и грабежи, и избиения, и убийства. Я работал круглые сутки, лишь бы моя семья смогла что-то поесть».
Семья вырвалась из лагеря, только когда появился вариант с переездом в Канаду. Там тоже не все получалось сразу: гражданство не давали сразу, друзей вокруг нет. Зато хотя бы пристроили Альфонсо – сначала он пошел в школу (хотя там хулиганы сначала травили его из-за цвета кожи), потом уехал в Ванкувер, потому что тренер из местной футбольной школы пообещал место в составе.
«Я был маленьким, но помню, как волновалась моя мама, как всегда уставал папа. Когда меня пригласили на просмотр в школу, я понял, что хочу сделать карьеру в футболе, что я должен попытаться ради родителей. В итоге у меня вроде бы получается. Я запомнил, на какие жертвы они шли. И я пообещал себе: сделаю все, чтобы этого никогда с нами не повторилось».
Переход Дэвиса – рекорд для футболиста из МЛС. Сейчас он мечтает об основе «Баварии» и вирусится в тиктоке
10 миллионов евро или приблизительно 15 миллионов долларов – рекордный исходящий трансфер МЛС.
«Бавария» покорила меня настойчивостью. Они звонили мне, в клуб, моим родителям. На первой встрече представитель «Баварии» сказал, что не обещает мне сразу же места в старте – придется работать. Но если я закреплюсь, то у меня будет большая карьера. Это меня и подкупило».
Дэвис в «Баварии» уже год. За это время он дебютировал за взрослую команду, сыграл в сумме 24 матча, забил первый клубный автогол в Кубке Германии за 47 лет и нахватал массу респектов от одноклубников. Сейчас Дэвис дружит с Гнабри и Команом. Он принципиально отказывается от модных тусовок, хотя делает все, чтобы попасть в компанию блогеров. Недавно он зарегистрировался в тиктоке и теперь регулярно закидывает туда ролики.
В тиктоке он шутит, поет, публикует нарезки с тренировок, пародирует коллег и рассказывает подписчикам о личной жизни. В его аккаунте 242 тысячи подписчиков, а записи собрали суммарно 3,4 миллиона лайков. «Это просто развлечение. Мне нравится дурачится, делать какие-то веселые штуки. Вот и все. Я футболист, у которого иногда есть время на что-то подобное», – говорит Дэвис.
В среднем посты Дэвиса в тиктоке набирают по 60-80 тысяч лайков. Если что, аккаунты там есть у других звезд «Баварии». Например, у Джерома Боатенга. Там не такой оригинальный контент (посты с тренировок), а самая популярная запись – как Дэвис поет песню Уитни Хьюстон.
Два поста Дэвис посветил девушке Джордин Уитема. Ей тоже 19, и она тоже играет в футбол – за женскую сборную Канады и «ПСЖ». Каждые выходные пара проводит вместе (чаще всего он летает в Париж). Об их романе Джордин говорит так: «Альф – безбашенный парень. Он много шутит, танцует и поет. Он может просто взять и начать петь. Так что в нашей паре я самая серьезная. Но когда нужно быть в футболе, он забывает о всех дурачествах. Он талантливый, и я верю: у него все получится».