Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд
В Турции до 2010 года было только четыре чемпиона, но в сезоне-2009/10 возник и пятый – к «Галатасараю», «Фенербахче», «Бешикташу» и «Трабзонспору» добавился «Бурсаспор». Как это чемпионство оформлялось – отдельный триллер.
Расклад перед последним туром:
- У «Фенербахче» – 73 очка, У «Бурсаспора» – 72;
- Матчи у обоих – с клубами первой пятерки: «Фенербахче» – «Трабзонспор», «Бурсаспор» – «Бешикташ»;
- «Фенеру» просто надо сыграть не хуже «Бурсы».
«Бурсаспор» выиграл 2:1, «Фенербахче» сыграл 1:1.
Турки считают, что на это повлиял диктор домашнего стадиона «Фенербахче».
«Фенербахче» не устраивала эта ничья, но диктор Хакан Бингел объявил по стадиону, что в параллельном матче «Бурсаспор» играет 2:2 – этот результат подходил. Тренер «Фенербахче» Кристоф Даум отогнал команду в защиту, чтобы она охраняла ничейный счет.
Позже диктор извинился за ошибку и вместо празднований стадион «Фенербахче» чуть не утонул в беспорядках – крики, стычки с полицией, выломанные кресла.
Бингела вывели со стадиона полицейские, но одними извинениями дело не завершилось. Он получил официальное обвинение за организацию беспорядков и выступал в суде.
- Кто-то за спиной крикнул ему, что «Бурсаспор» сравнял счет;
- Никакого злого умысла не было;
- Он работает на матчах «Фенербахче» 10 лет.
Вопросы прессы, не специально ли он это сделал, Бингел проигнорировал.
«Фенербахче» стал чемпионом на следующий сезон, потом еще завоевал титул в 2014 году. «Бурсаспор» заработал всего одно очко в лигочемпионской группе с «МЮ», «Валенсией» и «Рейнджерс», занял третье место в лиге, а потом стал середняком.
Сейчас «Фенербахче» бьется за зону еврокубков, а «Бурсаспор» обитает дивизионом ниже и борется за повышение в классе – впереди матчи плей-офф.