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#Фенербахче #Футбол #Бурсаспор #Чемпионат Турции

Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд

13 июля, 22:00
Михаил Морозов

imago sportfotodienst / Global Look Press

В Турции до 2010 года было только четыре чемпиона, но в сезоне-2009/10 возник и пятый – к «Галатасараю», «Фенербахче», «Бешикташу» и «Трабзонспору» добавился «Бурсаспор». Как это чемпионство оформлялось – отдельный триллер.

Расклад перед последним туром:

  • У «Фенербахче» – 73 очка, У «Бурсаспора» – 72;
  • Матчи у обоих – с клубами первой пятерки: «Фенербахче» – «Трабзонспор», «Бурсаспор» – «Бешикташ»;
  • «Фенеру» просто надо сыграть не хуже «Бурсы».

«Бурсаспор» выиграл 2:1, «Фенербахче» сыграл 1:1.

Турки считают, что на это повлиял диктор домашнего стадиона «Фенербахче».

«Фенербахче» не устраивала эта ничья, но диктор Хакан Бингел объявил по стадиону, что в параллельном матче «Бурсаспор» играет 2:2 – этот результат подходил. Тренер «Фенербахче» Кристоф Даум отогнал команду в защиту, чтобы она охраняла ничейный счет.

Позже диктор извинился за ошибку и вместо празднований стадион «Фенербахче» чуть не утонул в беспорядках – крики, стычки с полицией, выломанные кресла.

Бингела вывели со стадиона полицейские, но одними извинениями дело не завершилось. Он получил официальное обвинение за организацию беспорядков и выступал в суде.

  • Кто-то за спиной крикнул ему, что «Бурсаспор» сравнял счет;
  • Никакого злого умысла не было;
  • Он работает на матчах «Фенербахче» 10 лет.

Вопросы прессы, не специально ли он это сделал, Бингел проигнорировал.

imago sportfotodienst / Global Look Press

«Фенербахче» стал чемпионом на следующий сезон, потом еще завоевал титул в 2014 году. «Бурсаспор» заработал всего одно очко в лигочемпионской группе с «МЮ», «Валенсией» и «Рейнджерс», занял третье место в лиге, а потом стал середняком.

Сейчас «Фенербахче» бьется за зону еврокубков, а «Бурсаспор» обитает дивизионом ниже и борется за повышение в классе – впереди матчи плей-офф.

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