Турки считают, что на это повлиял диктор домашнего стадиона «Фенербахче».

«Фенербахче» не устраивала эта ничья, но диктор Хакан Бингел объявил по стадиону, что в параллельном матче «Бурсаспор» играет 2:2 – этот результат подходил. Тренер «Фенербахче» Кристоф Даум отогнал команду в защиту, чтобы она охраняла ничейный счет.

Позже диктор извинился за ошибку и вместо празднований стадион «Фенербахче» чуть не утонул в беспорядках – крики, стычки с полицией, выломанные кресла.

Бингела вывели со стадиона полицейские, но одними извинениями дело не завершилось. Он получил официальное обвинение за организацию беспорядков и выступал в суде.

Кто-то за спиной крикнул ему, что «Бурсаспор» сравнял счет;

Никакого злого умысла не было;

Он работает на матчах «Фенербахче» 10 лет.

Вопросы прессы, не специально ли он это сделал, Бингел проигнорировал.