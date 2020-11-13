Аферисты вывезли четырех лидеров «Левски» в Москву перед дерби как фейк-трансфер в «Рубин». Дело так и не раскрыто
18 сентября 2009-го, за два дня до дерби с софийским ЦСКА, президент «Левски» Тодор Батков получил факс: в нем казанский «Рубин» предлагал четыре миллиона евро за четырех лидеров команды. И требовал поскорее оформить сделку, хотя трансферное окно уже закрылось.
Игроки полетели в Москву на медицинский осмотр. И за день до отлета стороны по телефону уже согласовали контракты с зарплатами. Тренер «Левски» говорил, что не может их удержать – играть в России почетно, у игроков будет больше возможностей и денег.
В Москве люди с символикой «Рубина» встретили футболистов и разместили в дорогих отелях. Но спустя пару часов вдруг объявили, что сделка сорвалась. Оказалось – «Рубин» в этой истории вообще не замешан.
Сам «Рубин» только один раз публично отреагировал на скандал, когда в СМИ стали появляться новости о трансфере четырех игроков «Левски». Клуб просто отрицал этот интерес.
«Агенты» «Рубина» вдруг пропали и не оставили никаких документов или контактов для связи.
Вернуться игроки не успели – в дерби ЦСКА победил «Левски» без четырех лидеров. Президент Батков полыхал от ярости:
«Я не могу это объяснить. Все это похоже на очень хорошую аферу. Я не встречался с президентом «Рубина», но получил по телефону информацию: деньги за футболистов уже лежат в конкретном болгарском банке, в бетонном сейфе. У меня были подозрения, что тут что-то не так. И я даже имел план, как вернуть футболистов к игре с ЦСКА. Но не получилось».
Еще Батков рассказывал, что ему по телефону угрожали неизвестные русские, которые требовали не расследовать эту историю. Батков уверен: это атака на клуб от ЦСКА. Он просил Интерпол расследовать дело и предоставил фотографии людей, которые контактировали с игроками.
Но за эти годы расследование почти не сдвинулось. Только появился факт, что Батков незадолго до игры перевел 200 тысяч евро бывшему футболисту Артуру Оганесяну. Формально – чтобы начать переговоры с «Рубином». Но болгарские СМИ расследовали версию, что таким образом Батков заработал миллион евро через букмекеров.
В ответ Батков обвинил руководство ЦСКА и заявил, что конкуренты из Софии сыграли договорной матч с московским «Динамо» и благодаря этому попали в Лигу Европы. Но никто ничего не доказал.
В 2018 году Батков рассказал, что прокуратура уведомила его о прекращении дела:
«Очевидно, что власти не в состоянии решить этот вопрос. Насколько я знаю, Бог служил правосудию. Это была жестокая афера, в которую некоторые люди пытались вовлечь влиятельных фигур, в том числе президента «Рубина». Там были документы с его подписью, телефонные звонки со словами «Я президент «Рубина» и тому подобное. Эти болгарские крысы теперь ушли и забыты».
Где участники той истории сейчас
Дарко Тасевски – после Болгарии поиграл в Израиле и уже шесть лет выступает в чемпионате Таиланда.
Зе Соарес – на три года уехал в донецкий «Металлург», а потом закончил карьеру в Бразилии.
Живко Миланов – через три года после скандала перешел в «Томь», еще дважды возвращался в «Левски».
Юсеф Рабех – через год ушел из «Левски» и играет только в марокканских командах.
Владелец «Левски» Тодор Батков – неудачно пытался договориться с «Газпромом» о спонсорстве, не платил футболистам за плохие результаты и в 2015-м перестал быть президентом клуба.
Владельцы ЦСКА Димитар Борисов и Иво Иванов – в 2013 году признались, что у клуба огромные долги. И передали команду Христо Стоичкову.