Аферисты вывезли четырех лидеров «Левски» в Москву перед дерби как фейк-трансфер в «Рубин». Дело так и не раскрыто

В Москве люди с символикой «Рубина» встретили футболистов и разместили в дорогих отелях. Но спустя пару часов вдруг объявили, что сделка сорвалась. Оказалось – «Рубин» в этой истории вообще не замешан.

Сам «Рубин» только один раз публично отреагировал на скандал, когда в СМИ стали появляться новости о трансфере четырех игроков «Левски». Клуб просто отрицал этот интерес.

«Агенты» «Рубина» вдруг пропали и не оставили никаких документов или контактов для связи.

Вернуться игроки не успели – в дерби ЦСКА победил «Левски» без четырех лидеров. Президент Батков полыхал от ярости: