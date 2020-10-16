Два друга создали в США фейковый клуб. Ни матчей, ни игроков – но мерч, куча историй, письма со всего мира и интервью
В 2014 году два друга – гитарист Иэн Перкинс и сммщик с опытом в МЛС Шон Фрэнсис – создали футбольный клуб «Асбери парк». Но они не планировали арендовывать стадион, искать игроков и заявляться в какой-нибудь чемпионат. Они хотели только одного – спародировать современный футбол.
Асбери-Парк – это приморский городок в Нью-Джерси с кучей ресторанов и торговых центров. Перкинс как-то приехал туда и удивился в твиттере: никаких в Асбери-Парк парков и нет даже площадки, чтобы погонять в футбол. Ему ответил Фрэнсис: «В футбол сейчас больше не играют, на него тратят».
Они начали переписываться и пришли к идее, что городу нужен футбольный клуб. Только играть ему негде. Но это необязательно.
Фрэнсис и Перкинс начали троллинг и выпустили пресс-релиз, где заявили о строительстве стадиона – прямо на старом здании Конгресс-Холл у побережья. Они даже заплатили 50 долларов парню из Шри-Ланки, который сделал макет стадиона. Звучала новость слишком абсурдно, но медиа говорили об этом серьезно.
А всем, кто подпишется на аккаунт клуба в твиттере, основатели «Асбери Парк» обещали карту болельщика и бесплатный морской воздух на стадионе.
Один раз «Асбери Парк» объявил о подписании игрока – Бенджамина Гоу Хома. Это отсылка к меметичной фразе против франко-канадских туристов: «Benny, go home!»
Но с ним быстро разорвали контракт. Гоу Хоум напился в баре и подрался с фанатом. Ну, так об этом рассказал «Асбери Парк» в пресс-релизе.
Тактика работала, и через фейковые новости о невероятных победах клуба в вымышленных лигах, об «Асбери парк» стали узнавать. Но не все выкупали иронию:
«Мы все еще регулярно получаем вопросы от новых подписчиков, которые спрашивают, где на карте находится магазин команды или в какой лиге мы играем. И почему наш спонсор Samesong написал неправильно. Но самые лучшие, или, возможно, худшие запросы мы получаем от начинающих футболистов по всему миру с просьбой попробовать себя».
Но клуб не застрял в интернете. Помогли связи Фрэнсиса – он подписал контракт с Umbro на выпуск 100 футболок. Их быстро раскупили. Потом вышли еще футболки и в ретро-стиле. Клуб шутит о богатой истории со славными победами, «несмотря на то, что мы появились в 2014 году».
Неожиданно шутка превратилась в бизнес – мерч до сих пор хорошо продается. В мечтах Фрэнсиса сотрудничество с новыми брендами и чтобы футболку «Асбери парк» надел Тьерри Анри. Но звезды уже фотографируются их мерчем. Например, актеры Дэнни де Вито и Гейтен Матараццо («Очень странные дела»).
«Асбери парк» – антипод организации Against ModernFootball. У него как раз обратный слоган – «За современный футбол!» И в этом тоже ирония:
«Иногда нужно смеяться вместо того, чтобы плакать. Мы одновременно и любим, и ненавидим современные явления. Ведь, если они тебе не нравятся, то тебе не нравится и футбол, который есть сейчас».
Клуб несколько раз получал предложение сыграть товарищеский матч. Но Фрэнсис и Перкинс решили, что мифическая сущность клуба важнее, но, возможно, один раз они нарушат табу:
«Выход на поле – это карта, которую мы можем разыграть только один раз, так что если мы это сделаем, то возможность должна быть абсолютно идеальной. Ведь мы непобежденные вчера, сегодня, завтра!
Все началось как шутка двух друзей, и если она перестанет быть смешной, мы завтра с ней закончим».