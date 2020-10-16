Два друга создали в США фейковый клуб. Ни матчей, ни игроков – но мерч, куча историй, письма со всего мира и интервью

В 2014 году два друга – гитарист Иэн Перкинс и сммщик с опытом в МЛС Шон Фрэнсис – создали футбольный клуб «Асбери парк». Но они не планировали арендовывать стадион, искать игроков и заявляться в какой-нибудь чемпионат. Они хотели только одного – спародировать современный футбол.

Асбери-Парк – это приморский городок в Нью-Джерси с кучей ресторанов и торговых центров. Перкинс как-то приехал туда и удивился в твиттере: никаких в Асбери-Парк парков и нет даже площадки, чтобы погонять в футбол. Ему ответил Фрэнсис: «В футбол сейчас больше не играют, на него тратят».

Они начали переписываться и пришли к идее, что городу нужен футбольный клуб. Только играть ему негде. Но это необязательно.