американский футбол
США
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#американский футбол #США

Видеомощь: четыре тысячи морпехов маршируют к стадиону на игру студентов в американский футбол

15 октября, 20:16

Спортивная ассоциация военно-морской академии получила разрешение пустить зрителей на игру студенческой команды по американскому футболу. Четыре тысячи мест достались морпехам. Перед игрой они прошлись маршем.

Потом морпехи посмотрели игру.

А после игры восхищались атмосферой:

«Для меня это дает вам ощущение возвращения к нормальной жизни, потому что это то, что было в прошлом году. Когда я вижу здесь столько людей, которые наблюдают за игрой, это дает мне чувство гордости и уверенности в том, что все скоро вернется на круги своя».

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