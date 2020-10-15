американский футбол
США
Видеомощь: четыре тысячи морпехов маршируют к стадиону на игру студентов в американский футбол
15 октября, 20:16
Спортивная ассоциация военно-морской академии получила разрешение пустить зрителей на игру студенческой команды по американскому футболу. Четыре тысячи мест достались морпехам. Перед игрой они прошлись маршем.
Потом морпехи посмотрели игру.
А после игры восхищались атмосферой:
«Для меня это дает вам ощущение возвращения к нормальной жизни, потому что это то, что было в прошлом году. Когда я вижу здесь столько людей, которые наблюдают за игрой, это дает мне чувство гордости и уверенности в том, что все скоро вернется на круги своя».
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