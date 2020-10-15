Видеомощь: четыре тысячи морпехов маршируют к стадиону на игру студентов в американский футбол

А после игры восхищались атмосферой:

«Для меня это дает вам ощущение возвращения к нормальной жизни, потому что это то, что было в прошлом году. Когда я вижу здесь столько людей, которые наблюдают за игрой, это дает мне чувство гордости и уверенности в том, что все скоро вернется на круги своя».