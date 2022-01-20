Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022
Супербоул показал трейлер традиционного музыкального шоу, которое проходит каждый год в перерыве матча. в этот раз состав звезд очень большой: Dr. Dre, Snoop Dogg, Эминем, Mary J. Blige и Кендрик Ламар.
Но один раз было и больше. В 2004 году выступало шесть артистов: Джессика Симпсон, Джанет Джексон, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Джастин Тимберлейк.
Сейчас Супербоул показал видео-анонс шоу – и это тоже шедевр.
Сначала Эминем напротив себя молодого перебирает слова из того самого быстрого куска «Rap God».
Потом Snoop Dogg раскачивает тачку.
Mary J. Blige просто эффектно появляется.
Кендрик Ламар за столом, пишет текст «HUMBLE».
И самый эффектный – Dr. Dre. Культовый бит «Still D.R.E.» сопровождается клавишами пианино, которые возникают в океане.
В итоге все вместе встречаются и идут на стадион.
Супербоул-2022 состоится 14 февраля в Инглвуде, Калифорния.