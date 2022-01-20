Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022

Супербоул показал трейлер традиционного музыкального шоу, которое проходит каждый год в перерыве матча. в этот раз состав звезд очень большой: Dr. Dre, Snoop Dogg, Эминем, Mary J. Blige и Кендрик Ламар.

Но один раз было и больше. В 2004 году выступало шесть артистов: Джессика Симпсон, Джанет Джексон, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Джастин Тимберлейк.

Сейчас Супербоул показал видео-анонс шоу – и это тоже шедевр.