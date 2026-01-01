Гарри Реднапп

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Тренер Гарри Реднапп в «Кто хочет стать миллионером?» проиграл на разминочном вопросе – он не знал, кто сыграл Рэмбо
#Гарри Реднапп
Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали
#Али Диа
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