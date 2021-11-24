Тренер Гарри Реднапп в «Кто хочет стать миллионером?» проиграл на разминочном вопросе – он не знал, кто сыграл Рэмбо
Тренер Гарри Реднапп пришел на английскую версию игры «Кто хочет стать миллионером?». Играл он недолго.
Все началось с традиционных вопросов для разминки. На них Реднапп ответил правильно.
1. Как называется маленький холодильник в отеле?
А. Кроссбар
B. Тулбар
C. Хэндлбар
D. Минибар
2. В какой настольной игре каждый игрок начинает с семи игральных полей с изображением буквы?
А. Шашки
B. Лудо
C. Монополия
D. Скрэббл
3. Савелой – это разновидность чего?
А. Рыбы
B. Сосиски
C. Пасти
D. Пирога
4. Кто носит колоратку?
А. Священник
B. Садовник
C. Уборщик
D. Регулировщик дорожного движения
Пятый вопрос вроде бы тоже простой. Кто «Кто сыграл ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо в пятисерийном фильме?»
А. Мэл Гибсон
B. Арнольд Шварценеггер
C. Брюс Уиллис
D. Сильвестр Сталлоне
И думать нечего? Но Реднапп затормозил:
«Знаете, в последний раз я ходил в кино на «Доктора Живаго» с будущей женой. Мне было 17 лет. Думаю, сыграл Гибсон или Уиллис».Ведущий Джереми Кларксон сказал, что ситуация мрачная и посоветовал подсказку.
Реднапп: «Я почти уверен, что это Уиллис. Почти уверен. Я – плохой кинозритель, смотрю только спортивные каналы».
Реднапп взял подсказку: «50/50». Остались Уиллис и Сталлоне. И тут уже Реднапп был уверен: «Уиллис. Окончательный ответ».
Но упс.
Реднапп не выиграл даже несгораемую сумму в тысячу фунтов и ушел ни с чем. Джереми Кларксон сказал, что в его карьере ведущего передачи это первый случай:
«Мне сложно подобрать какие-то слова. Мне кажется, у меня нет друзей, которые бы этого не знали».
Инсайдеры The Sun пишут, что Реднапп очень расстроился, потому что хотел потратить выигрыш на благотворительность.
У Реднаппа есть опыт побед в тв-программах. Реднапп побеждал в шоу: «Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!» Там нужно выживать в непростых условиях с ограничениями в еде и пространстве. Реднапп в 71 победил.