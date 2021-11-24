Тренер Гарри Реднапп в «Кто хочет стать миллионером?» проиграл на разминочном вопросе – он не знал, кто сыграл Рэмбо

Реднапп не выиграл даже несгораемую сумму в тысячу фунтов и ушел ни с чем. Джереми Кларксон сказал, что в его карьере ведущего передачи это первый случай:

«Мне сложно подобрать какие-то слова. Мне кажется, у меня нет друзей, которые бы этого не знали».

Инсайдеры The Sun пишут, что Реднапп очень расстроился, потому что хотел потратить выигрыш на благотворительность.

У Реднаппа есть опыт побед в тв-программах. Реднапп побеждал в шоу: «Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!» Там нужно выживать в непростых условиях с ограничениями в еде и пространстве. Реднапп в 71 победил.