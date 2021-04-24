Фанаты «Арсенала» и «МЮ» протестуют против владельцев своих клубов: пиро, сожженный флаг США и гневные кричалки возле стадионов

Спустя почти неделю после самоликвидации Суперлиги протесты в Англии продолжаются. «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ман Сити», «Челси» – тут все спокойно. У фанатов этих клубов были претензии к боссам только из-за поддержки сомнительного турнира. История закончилась – недовольные бурчания тоже.

У «Арсенала» и «МЮ» каламбур с Суперлигой наложился на остальные предъявы болельщиков к руководству, которые тянутся уже несколько лет.

У первых это было так. 23 апреля «Арсенал» играл в Лондоне с «Эвертоном». За несколько часов до игры возле «Эмирейтс» собралось несколько тысяч фанатов. Все пели клубные песни и скандировали кричалки против Стэна Кронке (владелец «Арсенала»). Иногда взрывали петарды и дымовые шашки.

Атмосфера: