Фанаты «Арсенала» и «МЮ» протестуют против владельцев своих клубов: пиро, сожженный флаг США и гневные кричалки возле стадионов
Спустя почти неделю после самоликвидации Суперлиги протесты в Англии продолжаются. «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ман Сити», «Челси» – тут все спокойно. У фанатов этих клубов были претензии к боссам только из-за поддержки сомнительного турнира. История закончилась – недовольные бурчания тоже.
У «Арсенала» и «МЮ» каламбур с Суперлигой наложился на остальные предъявы болельщиков к руководству, которые тянутся уже несколько лет.
У первых это было так. 23 апреля «Арсенал» играл в Лондоне с «Эвертоном». За несколько часов до игры возле «Эмирейтс» собралось несколько тысяч фанатов. Все пели клубные песни и скандировали кричалки против Стэна Кронке (владелец «Арсенала»). Иногда взрывали петарды и дымовые шашки.
Атмосфера:
Общий посыл фанатов «Арсенала» такой: им надоело управление Стэна Кронке, и они просят его продать клуб. Основатель Spotify Дэниэль Эк откликнулся на протесты в твиттере:
«Когда я был маленьким, я болел за «Арсенал», сколько себя помню. Если KSE (компания Кронке) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру».
В какой-то момент перед матчем шум фанатов возле стадиона заглушал музыку на «Эмирейтс». Микеля Артету даже спросили, не мешают ли ему протесты фанатов. Он ответил: «Болельщики никогда не делают хуже». И ехидно улыбнулся.
На следующий день протесты начались уже возле «Олд Траффорд». Английские источники пишут, что фанатам «Манчестер Юнайтед» нравятся слухи о возможной продаже Глейзерами их клуба. Поэтому своими действиями они пытаются подтолкнуть ее к сделке. Тут такая картина:
Досталось даже флагу США (Глейзеры – американцы).
Движения в Манчестере продолжались почти 4 часа.